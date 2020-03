Intel maakt Bean Canyon Lite-NUC's openbaar

Intel heeft twee nieuwe NUC's aangekondigd en dat zijn Lite-versies van de Bean Canyon-pc's. De compacte systemen hebben nog niet eerder aangekondigde processors van de op 14nm geproduceerde Kaby Lake Refresh-generatie.

De Bean Canyon Lite-modellen zijn de Intel NUC8i3BEHS en NUC8i5BEHS met respectievelijk een Core i3-8140U-dualcore en een Core i5-8260U-octacore. Dit zijn nog processors van de Kaby Lake Refresh-generatie en Fanless Tech vraagt zich af of de release iets te maken heeft met de beperkte beschikbaarheid van Intels Gemini Lake-Pentiums en -Celerons, waar de June Canyon-NUC's mee uitgerust zijn. De oorspronkelijke Bean Canyon-NUC's verschenen in 2018, met Coffee Lake U-chips van 28W met Iris Plus Graphics 655-gpu's.

Wat ontwerp betreft zijn de NUC's ongewijzigd. Aan de voorkant zitten twee usb 3.1 gen 2-poorten waarvan er een gebruikt kan worden voor laden. Aan de achterkant zitten nog eens twee usb 3-poorten en een usb-c-poort met ThunderBolt 3-ondersteuning. Ook is hdmi 2a aanwezig en de sd-kaartlezer zit aan de zijkant. De afmetingen zijn 117x112x51mm.