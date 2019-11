Afbeeldingen van nieuwe Intel NUC's met Comet Lake-cpu's verschijnen online

Er zijn renders online verschenen van de Frost Canyon-NUC's die Intel later dit jaar gaat uitbrengen. Het blijkt dat de kleine computers over Comet Lake-cpu's beschikken, die zijn geconfigureerd op 25W.

De afbeeldingen van de NUC's staan op een Chinese site, merkte Twitter-gebruiker @momomo_us op. Op die site wordt ook gemeld dat de computers Comet Lake-U-processors krijgen. Dat zijn laptopchips met maximaal zes cores, die op 14nm worden gemaakt. Volgens FanlessTech worden de cpu's in de NUC's geconfigureerd op 25W; In laptops is dat meestal 15W. Door de hogere tdp kunnen de processors in de NUC's langer op een hogere snelheid werken.

In de NUC's van de vorige generatie, de Bean Canyon-serie, gebruikte Intel 28W-processors. Dat ging om Coffee Lake-U-processors met een Iris Plus 655-gpu. De gpu van de Comet Lake-processors is op papier minder krachtig dan die Iris Plus-gpu. Het uiterlijk van de Frost Canyon-NUC's is vergelijkbaar met dat van de Bean Canyon-varianten. De nieuwe modellen krijgen aan de voorkant een usb-c-poort en een usb-poort met type-a-connector. Bij de vorige generatie zijn dat twee type-a-aansluitingen.

Er komen dunne uitvoeringen die alleen ruimte bieden aan m2-ssd's en wat hogere uitvoeringen met ruimte voor een 2,5"-ssd of -hdd. Eerder verschenen er al vermeldingen van de nieuwe NUC's bij webwinkels, maar naast de typenummers waren er nog geen concrete details. Volgens FanlessTech worden de nieuwe NUC's rond 12 december uitgebracht.