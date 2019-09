Foto's tonen passief gekoelde Chaco Canyon-NUC met Celeron N3350

Op een Chinees forum staan foto's en specificaties van de Intel NUC8CHK. Dat is een nieuwe minicomputer van Intel met een 6W-processor die volledig passief wordt gekoeld. Het zou nog gaan om een prototype. Wanneer de Chaco Canyon-NUC uitkomt, is nog niet bekend.

In een forumtopic op Koolshare wordt de nieuwe NUC uitgebreid bekeken. Volgens de topicstarter gaat het om een prototype. Op de verpakking en in het specificatieblad is te zien dat Intel de codenaam Chaco Canyon aan de NUC geeft. Intel heeft de NUC verder zelf niet aangekondigd.

De op het moederbord gesoldeerde processor is een Celeron N3350. Dat is een 14nm-processor van de Apollo Lake-generatie met een tdp van 6W. De dualcore is geklokt op 1,1GHz en heeft een maximale turbosnelheid van 2,4GHz. De Celeron heeft een Intel HD Graphics 500-gpu.

Ook zijn er 4GB geheugen en 64GB emmc-flashopslag op het moederbord gesoldeerd. Het geheugen kan niet worden uitgebreid, maar er is wel ruimte voor een extra m2-2280-ssd. De behuizing heeft onder andere een gigabitethernetaansluiting en twee hdmi-uitgangen.

Wanneer Intel de Chaco Canyon-NUC uitbrengt en wat het apparaatje gaat kosten, is nog niet bekend. In 2014 bracht Intel al een serie passief gekoelde NUC's met Atom-processor uit. Vorig jaar verscheen er een variant van een high-end NUC met passieve koeling en een Core i7-8550U-laptopprocessor.