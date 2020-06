Gerucht: Intel werkt aan NUC Extreme met videokaart 'van derde partij'

Volgens een roadmap die van Intel afkomstig lijkt, brengt Intel eind dit jaar een opvolger van de Hade Canyon-NUC uit. Details over deze compacte pc zijn nog schaars, maar de roadmap spreekt van de aanwezigheid van Tiger Lake-U en graphics van een derde partij.

De roadmap is op Twitter gepubliceerd door @momomo_us, die vaker processornieuws naar buiten brengt. Het gerucht licht in lijn met dat van begin dit jaar over een opvolger van Hades Canyon. De NUC Extreme die eind 2020 verschijnt wordt volgens de roadmap een opvolger van Hades Canyon uit 2018. Intel zou de pc van Core i5's en Core i7's van de Tiger Lake-U voorzien.

Tiger Lake is de generatie processors voor laptops die halverwege uitkomt en die Intel op een 10nm+-procedé maakt. Ook zijn de Tiger Lake-cpu's Intels eerste producten die een Xe-gpu krijgen. Xe is Intels nieuwe gpu-architectuur die flinke prestatieverbeteringen ten opzichte van Intels huidige grafische architectuur moet brengen en ook voor losse videokaarten gebruikt gaat worden.

Opvallend is dat de roadmap desondanks spreekt van de aanwezigheid van een videokaart van een derde partij voor de komende NUC Extreme. Hades Canyon had een AMD Vega RX M-gpu, als onderdeel van de Kaby Lake G-chip waarbij de gpu op een die gecombineerd wordt met de cpu. Ook bracht Intel in het verleden NUC's met een AMD Radeon 540 op de markt. Om welke videokaart het bij de komende NUC Extreme gaat, als het gerucht klopt, is niet bekend. De betreffende NUC heeft een 1,35-literbehuizing, tegenover 1,2 liter voor Hades Canyon.