Intels 10nm+-processor Tiger Lake komt halverwege dit jaar naar laptops

Intel gaat halverwege dit jaar zijn Tiger Lake-generatie van laptopprocessors uitbrengen. Dat gaat om de opvolgers van de Ice Lake-cpu's voor laptops. De nieuwe processors worden op een 10nm+-procedé gemaakt. Eind dit jaar moeten er vijftig Tiger Lake-laptops zijn.

Volgens Intel-ceo Bob Swan is er tijdens de feestdagen dit jaar keuze uit meer dan vijftig laptops op basis van de nieuwe processors. Verder geeft de ceo aan dat Intel nog steeds verwacht om eind dit jaar de eerste 10nm-serverprocessors te leveren. Het gaat om Xeon Scalable-processors op basis van Ice Lake. Intel-ceo Bob Swam noemde de details bij de bespreking van de kwartaalcijfers. Een transcriptie daarvan is te lezen bij Seeking Alpha.

Begin dit jaar gaf Intel al details over zijn Tiger Lake-processors. Het gaat om zuinige chips die bedoeld zijn voor dunne laptops, waar Intel nu de Ice Lake-serie voor heeft. De Ice Lake-cpu's worden gemaakt op 10nm en voor Tiger Lake zet Intel een 10nm+-procedé in, dat prestatieverbeteringen met zich mee moet brengen. Ook krijgen de Tiger Lake-cpu's een Xe-gpu. Daarmee zijn het de eerste producten die Intels nieuwe gpu-architectuur gebruiken. Later gaat Intel ook losse videokaarten uitbrengen op basis van de Xe-architectuur.

Intel zegt dat de productie geen hinder ondervindt door de coronacrisis. Begin dit jaar was dat wel het geval, maar inmiddels is de productie weer opgeschaald. Ook zegt Swan dat Intel op schema ligt met het vergroten van de wafercapaciteit, om zo genoeg chips te kunnen maken om aan de vraag te voldoen. Intel heeft al lange tijd te maken met tekorten, vanwege de hoge druk op zijn 14nm-procedé. Volgens Intel is de vraag naar pc's verder toegenomen, omdat veel mensen nu thuiswerken en omdat lessen en colleges online plaatsvinden. Hoe dat in de tweede helft van dit jaar zal zijn, is onzeker volgens de fabrikant.

De kwartaalomzet van Intel bedroeg 19,8 miljard dollar, een stijging van 23 procent ten opzichte van hetzelfde kwartaal vorig jaar. De Client Computing Group, waar consumentenprocessors onder vallen, was goed voor een omzet van 9,8 miljard dollar en dat was een stijging van 14 procent. Grote groei werd gemaakt door de Data Center Group, die afdeling behaalde een kwartaalomzet van 7 miljard dollar, 43 procent meer dan een jaar eerder. De nettowinst bedroeg 5,7 miljard dollar, dat is 42 procent meer dan de winst in het eerste kwartaal van vorig jaar.