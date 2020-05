Intel lijkt Ice Lake-chips van 28W exclusief aan Apple te leveren

Intel heeft de eerder aangekondigde Core i7-1068G7, een mobiele Ice Lake-processor van 28W, van zijn site verwijderd. Tegelijk heeft de fabrikant twee andere 28W-processors van de Ice Lake-generatie toegevoegd. Het lijkt om exclusieve MacBook Pro-chips te gaan.

Intel kondigde vorig jaar de op 10nm geproduceerde Ice Lake-generatie laptopprocessors aan en de krachtigste chip van de line-up was de Core i7-1068G7. In tegenstelling tot de overige Ice Lake U-modellen had die processor geen configureerbare tdp van 15 tot 25W, maar een tdp van 28W. Die processor verscheen vervolgens in geen enkele laptop en is nu geheel verdwenen uit Intels productdatabase.

Intel heeft wel twee nieuwe processors aan die database toegevoegd. Het gaat om een Core i5 en een Core i7 met een tdp van 28W, voorzien van een N-aanduiding in de naam naast de G7-aanduiding, die aangeeft dat de chips een Iris Plus-gpu met 64 execution units hebben. De Core i7 is identiek aan de Core i7-1068G7; de enige verandering is de N in de naam.

De Core i5-1038NG7 en de Core i7-1068NG7 zijn de processors van de duurdere nieuwe MacBook Pro 13-modellen. De N-aanduiding lijkt aan te geven dat het om processors voor Apple gaat. Ook de MacBook Air van 2020 bevat N-varianten van bestaande chips: de Intel Core i3-1000NG4, Core i5-1030NG7 en Core i7-1060NG7.

Het is de vraag of andere fabrikanten nog over Ice Lake-processors van 28W kunnen gaan beschikken. Halverwege dit jaar verschijnen de Tiger Lake-opvolgers, die op een verbeterd 10nm-procedé zijn gemaakt en een krachtigere Xe-gpu hebben.