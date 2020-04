'Ov-bedrijven overwegen reserveringsapp voor anderhalvemetersamenleving'

Nederlandse ov-bedrijven overwegen de invoering van een app die aangeeft of reizigers met de bus of trein mogen reizen. Details over de reserveringsapp zijn er nog niet, maar het wordt gezien als een mogelijke oplossing voor reizen tijdens de coronacrisis.

Er wordt serieus nagedacht over de app, schrijft NRC. De krant heeft dat te horen gekregen van mensen die betrokken zijn bij een ambtelijke werkgroep, waarin met ov-bedrijven wordt nagedacht over 'mobiliteit in de anderhalvemetersamenleving'.

Als Nederlanders in het kader van de coronacrisis anderhalve meter afstand moeten blijven houden, kan het openbaar vervoer maar een kwart van het aantal mensen aan dat er normaal gebruik van maakt, zegt een woordvoerder van OV-NL, de branchevereniging van ov-bedrijven.

Momenteel wordt het ov nog voor zo'n 10 tot 15 procent benut, dus er is weinig groeiruimte. Met een reserveringsapp zouden reizigers bijvoorbeeld kunnen aangeven op welke dag en hoe laat ze willen reizen. Hoe de selectie vervolgens moet werken als er teveel mensen willen reizen, is niet duidelijk.

Vanuit het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is een werkgroep opgericht met ov-bedrijven en reizigersorganisaties, waarin nagedacht wordt over hoe met de maatregelen omgegaan moet worden. Branchevereniging OV-NL zegt dat een vrijblijvende oproep zoals nu, om niet met het ov te reizen als dat niet noodzakelijk is, op termijn niet meer voldoet. De woordvoerder zegt dat tijdslots en een verbod op niet-noodzakelijke reizen nodig zijn.