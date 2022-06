'Intel brengt Tiger Lake-H met acht cores voor laptops begin 2021 uit'

Volgens laptopbouwer Compal brengt Intel begin volgend jaar Tiger Lake-H-processors uit. Het gaat om 10nm-processors met maximaal acht cores voor laptops. Eerst komen in september de Tiger Lake-U-processors uit, zuinige varianten met vier cores.

De doorgaans betrouwbare Twitter-gebruiker momomo_us plaatst een bericht van Compal, waarin de laptopbouwer melding maakt van Tiger Lake-H. Volgens VideoCardz is het nog onduidelijk of die generatie een opvolger is voor de huidige 14nm-laptopprocessors van de Comet Lake-H-generatie, of dat het om een alternatief gaat.

De Tiger Lake-generatie van Intel is de opvolger van Ice Lake en wordt gemaakt op een verbeterd 10nm-procedé. Tot nu toe heeft Intel alleen zuinige 10nm-processors voor laptops uitgebracht. De Tiger Lake-H-serie zou daar krachtigere modellen aan toevoegen. Momenteel hebben de H-cpu's van Intel een tdp van 45W. De nieuwe 10nm-varianten zouden een tdp van 35W hebben.

Ook bevatten de Tiger Lake-processors voor het eerst Intels nieuwe Xe-gpu. Details over de cpu-kloksnelheden en gpu van de Tiger Lake-H-processors zijn er nog niet. Wel stelt Compal dat de cpu's alleen gebruik kunnen maken van ddr4, terwijl de Tiger Lake-U-varianten ook lpddr5 ondersteunen.

Tiger Lake-H zou begin 2021 op de markt verschijnen. Eerst komt Intel met Tiger Lake-U voor dunne laptops. De officiële introductie daarvan zou op 2 september plaatsvinden. De U-varianten krijgen maximaal vier cores en hebben in de meeste gevallen een tdp van 15W. Intel heeft zelf nog geen informatie over Tiger Lake-H gegeven.