Intel toont grote Xe HP-gpu met vier tiles

Intels chief architect Raja Koduri toonde tijdens de virtueel gehouden Hot Chips 2020-conferentie kortstondig zijn variant van de Xe HP-gpu met vier tiles. Ook onthulde het bedrijf een die-afbeelding van een Tiger Lake-quadcoreprocessor.

Koduri toonde tijdens zijn keynote bij Hot Chips 2020 kortstondig de 4-tileversie van de Xe HP-gpu, nadat hij vorige week al even de kleinere 1-tilevariant toonde tijdens Intels Architecture Day. Tijdens de keynote gaf hij verder geen nieuwe details over de chip.

Links Raja Koduri met de Xe HP met een enkele tile, rechts met de 4-tileversie

De Xe HP-gpu is Intels grafische chip voor workstations en datacenters, die het in varianten met één, twee en vier tiles gaat leveren. Deze tiles zijn chiplets die Intel via zijn embedded multi-die interconnect bridge, of emib, met elkaar verbindt. Vorige week demonstreerde Intel de schaalbaarheid daarbij. De variant met vier tiles zou een fp32-rekenkracht van 42 tflops bieden, maar dankzij de aanwezigheid van tensorcores voor berekeningen rond kunstmatige intelligentie, claimt Intel volgens Tom's Hardware dat de chip petaflopsprestaties kan bieden. Voor high performance computing werkt Intel aan Xe HPC, oftewel Ponte Vecchio, terwijl voor gaming de extern op 7nm geproduceerde Xe HPG op stapel staat.

Intel toonde verder een dieshot van een Tiger Lake-quadcore, waarvan de onderdelen door Twitter-gebruiker Locuza benoemd zijn. Die annotaties zijn niet officieel, zoals Tom's Hardware benadrukt, maar lijken correct inzicht te geven in de plaatsing van de vier Willow Cove-cores, de cachehoeveelheden, Thunderbolt 4, en de execution units en tmu's van de Xe LP-gpu. Tiger Lake is de processorgeneratie voor laptops die de komende maanden verschijnen en op een nieuwe 10nm-finfet-procedé met de naam SuperFin wordt gemaakt. In september volgt de formele presentatie van Tiger Lake.

Links de slide van Intel, rechts de geannoteerde versie door Locuza.

De Intel-topman behandelde tijdens zijn keynote een groot aantal onderwerpen op het gebied van chipontwikkeling, waaronder het stapelen van dies, het verbinden van packages en de toegenomen invloed van software. Ook stond hij stil bij de begin augustus overleden Frances Allen, een computerwetenschapper die onder andere belangrijk werk heeft verricht voor de ontwikkeling van compilers. AnandTech heeft een verslag van Koduri's Hot Chips-keynote gepubliceerd.

