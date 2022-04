Nieuwe Intel-ceo geeft volgende week presentatie over toekomstplannen

Intels vorige maand aangestelde ceo Pat Gelsinger, geeft op dinsdag 23 maart een online presentatie, namelijk Intel Unleashed: Engineering the Future. Gelsinger zal daarin vertellen over de toekomstplannen van het bedrijf.

Pat Gelsinger

Er zijn nog geen inhoudelijke details over de presentatie, maar bij de aankondiging staat dat Gelsinger in een business update en webcast zal vertellen over 'het nieuwe tijdperk van innovatie en technologisch leiderschap' bij Intel.

In augustus vorig jaar gaf Intel voor het laatst een presentatie over de toekomstplannen. Dat betrof een Architecture Day, waarin roadmaps, zoals de weg naar 7nm en de komst van Xe-gpu's, uitgebreid werden besproken. De webcast van volgende week is vermoedelijk niet zo uitgebreid.

Bij de presentatie van de kwartaalcijfers in januari zei Intel dat zijn eerste 7nm-processors in 2023 verschijnen. Eerder al wil Intel 7nm-gpu's uitbrengen, maar omdat het 7nm-proces dan nog niet gereed is, moet het bedrijf de productie daarvan uitbesteden. Later dit jaar komen Intels eerste 10nm-processors voor desktops uit in de Alder Lake-serie.

De presentatie duurt een uur en is te zien op dinsdag 23 maart, vanaf 22.00 uur Nederlandse tijd. Het is voor het eerst dat de nieuwe ceo van Intel zo'n presentatie geeft. Gelsinger werd in januari aangesteld en bekleedt sinds halverwege februari de functie van ceo.

Gelsinger heeft een technische achtergrond; zijn voorganger had dat niet. De nieuwe ceo werkte tussen 1979 en 2009 ook al bij Intel, onder andere als chief technology officer. Hij was een van de cpu-architecten van de 80486-processor. Snel na de aanstelling van Gelsinger werd bekend dat ook Glenn Hinton weer aan de slag gaat bij Intel. Hij was de lead architect van de Nehalem-architectuur, die de basis vormde van Intels eerste Core i5- en i7-processors.