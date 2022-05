Intel stelt VMware-ceo en 80486-ontwerper Pat Gelsinger aan als nieuwe ceo

Intel stelt per 15 februari een nieuwe ceo aan. Het gaat om Patrick 'Pat' Gelsinger. Hij is nu nog de ceo van VMware, maar heeft al dertig jaar bij Intel gewerkt als technisch topman. Gelsinger was bij Intel eerder de architect van de 80486-processor.

Pat Gelsinger

De raad van bestuur heeft Pat Gelsinger aangesteld als ceo, schrijft Intel. De 59-jarige Gelsinger heeft veertig jaar ervaring en komt over van VMware, waar hij sinds 2012 ceo is. Hij werkte van 1979 tot 2009 al bij Intel, onder andere als cto. Ook is hij de architect van de 80486-processor uit 1989. Met de aanstelling van Gelsinger heeft Intel weer een ceo met een technische achtergrond.

Volgens Intel staat de aanstelling los van de financiële prestaties in 2020. Intel stelt dat de komende kwartaalcijfers hoger zullen uitvallen dan verwacht. Ook zegt Intel dat er vooruitgang is geboekt met het 7nm-procedé. Het bedrijf zal daar op 21 januari bij de bespreking van de kwartaalcijfers meer over vertellen.

In een persoonlijk bericht schrijft Gelsinger verheugd te zijn om terug te keren bij Intel, waar hij als 18-jarige zijn carrière begon. Gelsinger stelt dat Intel een spannende toekomst voor zich heeft met de transformatie van een 'cpu-bedrijf naar een xpu-bedrijf met meerdere architecturen'.

In juni 2018 stapte Brian Krzanich op als Intel-ceo, vanwege een relatie met een medewerker. Bob Swan, die destijds financieel directeur was, werd toen aangesteld als interim-ceo. In januari 2019 werd Swan definitief tot ceo benoemd, maar hij wordt binnenkort dus opgevolgd. Swan blijft tot 15 februari zijn rol vervullen. Het is nog niet bekend wat hij daarna gaat doen. Swan zegt volledig achter de aanstelling van de nieuwe ceo te staan.