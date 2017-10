Voormalig Intel-ceo Paul Otellini is overleden

Voormalig Intel-topman Paul Otellini is op 66-jarige leeftijd overleden in zijn huis in Sonoma County in CaliforniŽ. Hij overleed in zijn slaap. Otellini was de vijfde ceo in het bestaan van Intel en hij bekleedde de positie van 2005 tot 2013.

Paul Otellini is afgelopen maandag in zijn slaap overleden, meldt Intel, dat verder geen omstandigheden rond zijn dood vermeldt. Otellini werkte sinds 1974 bij de chipgigant en bekleedde er diverse posities. Van 1990 tot 2002 was hij onder andere uitvoerend vice-president en leidde hij de Architecture Group.

Hij was de vijfde ceo van Intel en volgde in 2005 Craig Barrett op. Voor Barrett waren Andrew Grove, Gordon Moore, en Robert Noyce directeur van Intel. Otellini ging in 2013 met pensioen en werd opgevolgd door Brian Krzanich. Van alle ceo's was Otellini de enige die geen technicus was.

Intel benadrukt dat gedurende de acht jaar die Otellini het bedrijf leidde, Intel meer omzet genereerde dan in de 45 jaar ervoor en winst wist te blijven maken ondanks een recessie. Intel zag zich kortstondig geconfronteerd met meer concurrentie van AMD, maar onder andere door zich op laptopchips te richten, slaagde Intel erin zijn concurrent voor te blijven. De topman zette zich verder in om de strijdbijl met AMD te begraven en rechtszaken over en weer te schikken.

Otellini wist Apple als klant voor desktopprocessors binnen te halen, maar onderhandelingen om de processor voor de eerste iPhone te maken liepen stuk op prijs en verbruik. Onder Otellini slaagde Intel er niet in voet aan de grond te zetten op de groeiende markt voor smartphones en de strijd tussen x86 en ARM werd beslist in het voordeel van laatstgenoemde.

Otellini stond bekend als een benaderbare directeur die niet de confronterende leiderschapsstijl van zijn voorgangers had. Hij werkte op het Intel-hoofdkantoor in Santa Clara in een doorsnee cubicle. Na zijn pensioen was hij betrokken bij meerdere filantropische instellingen zoals de General Hospital Foundation van zijn geboorteplaats San Francisco.