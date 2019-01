Intel benoemt financieel directeur Robert Swan tot ceo

Intel heeft zijn financieel directeur Robert Swan tot nieuwe ceo benoemd. De cfo nam al de taken van de vorig jaar juni vertrokken ceo Brian Krzanich waar, maar is nu definitief tot directeur benoemd.

Met zijn benoeming is Robert 'Bob' Swan de zevende ceo in Intels vijftigjarige bestaan. Hij neemt ook zitting in de raad van bestuur van het chipbedrijf. Swan zet zijn werk feitelijk voort: hij is al zeven maanden de interim-ceo bij Intel.

Die positie kreeg hij in juni vorig jaar, toen de toenmalige topman van Intel, Brian Krzanich, het veld moest ruimen, omdat hij een buitenechtelijke relatie had met een vrouwelijke medewerker van het bedrijf. Volgens de regels van Intel was dat verboden. Swan was tot die tijd sinds oktober 2016 financieel directeur bij Intel. Daarvoor was hij onder andere cfo bij eBay.

Door het doorschuiven van Swan zoekt Intel nu een nieuwe cfo. Voorlopig zal Todd Underwood, vice-president van de afdeling Finance en leidinggevende van Corporate Planning and Reporting, zijn taken waarnemen.

Met Swan heeft Intel dit keer geen ceo met een technische achtergrond, zoals Krzanich. Ook is hij geen oudgediende Intel-medewerker, zoals Krzanichs voorganger Paul Otellini. In een e-mail aan medewerkers meldt Swan dat hij vasthoudt aan Intels koers om van een pc-gedreven bedrijf naar data-gedreven bedrijf over te gaan. Wel stelt hij dat de uitvoering moet verbeteren en dat klanten op Intel rekenen, waarbij hij waarschijnlijk doelt op het uitstel van de 10nm-productie van chips en de huidige capaciteitsproblemen met de 14nm-productie. Daardoor hebben pc-fabrikanten moeite om met name goedkopere Intel-processors geleverd te krijgen.