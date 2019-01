Astron bouwt radiotelescoop om zonne-uitbarstingen in real time te signaleren

Astron, het in Drenthe gevestigde Nederlands instituut voor radioastronomie, begint samen met het Delftse bedrijf Science & Technology aan de bouw van een zonneradiotelescoop. De telescoop moet in real time zonne-uitbarstingen monitoren die systemen op aarde zouden kunnen storen.

Astron meldt dat woensdag de eerste fase van het zogeheten Disturb -project van start is gegaan, waarin het ontwerp van de radiotelescoop wordt ontwikkeld. Als deze naar verwachting vijftien maanden durende ontwerpfase eenmaal is afgerond, volgt er een vervolgproject waarbij een eerste prototype op schaal wordt gebouwd. Daarna is het de bedoeling dat er wordt opgeschaald, zodat er verspreid over de hele wereld twaalf tot twintig verschillende stations komen te staan. Zodoende moet er een wereldwijde dekking komen voor het detecteren van zonnevlammen.

De nieuwe telescoop wordt wat het model van de antennes betreft gebaseerd op onder meer de bestaande Lofar -radiotelescoop en de te bouwen Square Kilometer Array. Op het moment dat de nieuwe zonneradiotelescoop een serieuze uitbarsting detecteert, is het de bedoeling dat Lofar reageert door onder meer radiofoto's en andere data te genereren en dat door te spelen aan bijvoorbeeld het ministerie van Defensie. Zodoende weet het ministerie dat er een verstoring van hun systemen is te verwachten.

Zowel het Nederlandse ministerie van Defensie en het KNMI zijn onderdeel van het project en willen de gegevens van de nieuwe radiotelescoop gebruiken voor het waarschuwen van zowel militaire als civiele gebruikers van antenne- communicatie- en navigatiesystemen. Die kunnen namelijk ernstige hinder ondervinden van zonne-uitbarstingen. Astron noemt bijvoorbeeld een geval uit 2015, waarbij een uitbarsting een radar op de luchthaven van het Zweedse Malmö als het ware verblindde. Het gevolg was dat het vliegverkeer ernstig ontregeld raakte.

Volgens Astron zijn er nog geen vergelijkbare instrumenten die hetzelfde kunnen als de nieuw te bouwen zonneradiotelescoop. De systemen die wel voor het detecteren van zonne-uitbarstingen worden gebruikt, zijn volgens het instituut van mindere kwaliteit, werken met een aanzienlijke vertraging of produceren gegevens niet openbaar worden gemaakt. De nieuwe telescoop maakt de metingen van extreme uitbarstingen vrij toegankelijk.