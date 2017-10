Asus RoG Strix B350-mitx-moederbord voor Ryzen-cpu's verschijnt bij webwinkel

Een Zweedse webshop heeft afbeeldingen en specificaties van Asus' eerste mitx-moederbord voor Ryzen-cpu's online gezet. Het gaat om de variant met de B350-chipset. Het merk maakte eerder al bekend dat er ook een X370-model komt.

Het moederbord is te zien bij de Zweedse webshop Inet met een prijs van 1899 kronen, omgerekend bijna 200 euro. Het kleine moederbord met AM4-socket is voorzien van Asus' Aura Sync voor rgb-verlichting en biedt plaats aan twee reepjes ddr4-geheugen. Er is ondersteuning voor 32GB ddr4 op 3200MT/s volgens de productpagina. Verder heeft het B350-I-bordje één pci-e-x16-slot voor een videokaart en twee m2-slots voor ssd's.

Begin september maakte Asus tegenover het Duitse ComputerBase al bekend dat het merk twee mini-itx-moederborden met AM4-socket gaat maken. Naast de B350-I Gaming die nu op foto's is te zien, gaat het om een X370-I Gaming-varant. De twee borden moeten in oktober uitkomen. Een officiële aankondiging van de moederborden heeft Asus nog niet gedaan en het is niet duidelijk wanneer ze leverbaar zijn.

Tot nu toe zijn er drie fabrikanten die mini-itx-moederborden met AM4-socket voor Ryzen-cpu's aanbieden. ASRock heeft Fatal1ty-moederborden met X370- en B350-chipset in het assortiment, Biostar biedt in zijn Racing-serie dezelfde keus. Gigabyte heeft alleen een klein B350-moederbord uitgebracht. Of en wanneer andere merken zoals MSI met mini-itx-moederborden voor Ryzen-cpu's komen, is nog niet bekend.