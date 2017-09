'AMD komt in februari 2018 met refresh van Ryzen-processors gemaakt op 12nm'

Volgens de Taiwanese krant DigiTimes komt AMD in februari 2018 met de eerste Ryzen-processors die gemaakt zijn op het 12nm-procedé van GlobaFoundries. Ook zouden er nieuwe chipsets voor moederborden komen.

Zowel in de Ryzen 7-, 5- als 3-serie worden nieuwe 12nm-modellen verwacht. Waarschijnlijk gaat het om een refresh van de huidige modellen, met kleine verbeteringen zoals een iets hogere kloksnelheid. Het zou gaan om cpu's met de codenaam Pinnacle Ridge. DigiTimes zegt dat de informatie afkomstig is van moederbordfabrikanten. De krant staat bekend om zijn goede bronnen bij Taiwanese merken zoals Asus, Gigabyte en ASRock.

De release van de 12nm-processors zou gepaard gaan met de komst van nieuwe chipsets in maart: X470 en B450. Wat moederborden met deze chipset te bieden hebben ten opzichte van de huidige X370- en B350-varianten, is nog niet bekend. Waarschijnlijk zullen de nieuwe cpu's ook op de huidige moederborden werken, dergelijke compatibiliteit heeft AMD eerder al beloofd.

AMD maakte vorige week bekend over te stappen naar het 12nm-procedé van GlobalFoundries voor Ryzen-cpu's en Vega-gpu's, maar gaf nog niet concreet aan wanneer de eerste producten te verwachten zijn. Volgens DigiTimes komt er eerst een refresh van Ryzen 7, gevolgd door de goedkopere modellen. In april zou een serie van zuinige Ryzen-processors volgen en in mei wordt een refresh van Ryzen Pro op 12nm verwacht.

Begin deze week verscheen via een Spaanse website een afbeelding die de roadmap van AMD tot 2019 zou tonen. Het is niet duidelijk of deze roadmap echt is en of alle informatie klopt. De codenaam Pinnacle Rdige komt overeen met de informatie van DigiTimes. Op de roadmap staat dat AMD in 2019 met Zen 2 komt, de opvolger van Ryzen die op 7nm geproduceerd zal worden. De codenaam daarvoor zou Matisse zijn.

Ook toont de roadmap dat volgend jaar de Raven Ridge-apu's verschijnen met Zen-cores en een Vega-gpu. Deze zouden tot acht threads hebben en de gpu zou over maximaal elf compute units beschikken. De RX Vega 56- en 64-videokaarten beschikken respectievelijk over 56 en 64 cu's. Er komen apu's die in AM4-moederborden geprikt kunnen worden, maar ze komen ook naar laptops met FP5-socket.