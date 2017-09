Renders tonen vr-bril van Samsung voor Windows Mixed Reality-platform

Ook Samsung lijkt met een vr-bril te komen voor het Windows Mixed Reality-platform. Renders tonen de bril, samen met bewegingscontrollers. Specificaties zijn nog niet bekend. Mogelijk volgt de introductie op 3 oktober, tijdens een evenement van Microsoft.

De renders zijn op Twitter gezet door @WalkingCat, een persoon die vaker informatie over nieuwe producten gerelateerd aan Microsoft in handen heeft. Samsung heeft zelf nog niets bekendgemaakt over de komst van de vr-bril. Het bedrijf maakte eerder al de Gear VR-brillen voor zijn smartphones, in samenwerking met Oculus.

Op de renders van de Windows Mixed Reality-bril van Samsung zijn geen verwijzingen naar Oculus te vinden. Het ontwerp van de bril lijkt op dat van de andere brillen die fabrikanten als Acer, Asus, Dell en HP al aangekondigd hebben. De bril bevat een geïntegreerde hoofdtelefoon voorzien van het merk AKG. Samsung nam een jaar geleden Harman over, waar AKG onderdeel van is.

Ook tonen de renders bewegingscontrollers, die zien er hetzelfde uit als de exemplaren die door de andere fabrikanten meegeleverd worden. Het gaat dan ook om een referentieontwerp van Microsoft. Mogelijk wordt de bril op 3 oktober aangekondigd; op die dag houdt Microsoft een evenement over Windows Mixed Reality.

Het Windows Mixed Reality-platform is onderdeel van de Windows 10 Fall Creators Update, die op 17 oktober uitkomt. Binnen een portaal van dat OS zijn dergelijke vr-brillen te gebruiken. Ook moet er ondersteuning voor SteamVR komen. De brillen hebben camera's die de beweging van de controllers vastleggen, zodat er geen externe sensoren gebruikt hoeven te worden voor tracking.

Tweakers maakte op de IFA-beurs in augustus een videopreview van Windows Mixed Reality-brillen en schreef eerder dit jaar tijdens de Computex-beurs een uitgebreide geschreven preview.

Terugkijken: Windows Mixed Reality op de IFA