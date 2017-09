Asus komt in oktober met mini-itx-moederborden voor AMD Ryzen-cpu's

Asus gaat in oktober twee mini-itx-moederborden uitbrengen in zijn RoG Strix-serie met AM4-socket. Het gaat om de X370-I Gaming en de B350-I Gaming. De fabrikant heeft alleen de namen van de borden bekendgemaakt tegenover ComputerBase.

De Duitse website vroeg fabrikanten wanneer zij mini-itx-borden voor AMD Ryzen-processors gaan uitbrengen. Asus beantwoorde die vraag met de aankondiging van de twee bordjes. Uit de namen is op te namen dat het gaat om een model met de X370-chipset en een B350-variant.

Beide moederborden vallen onder de Republic of Gamers-serie van het merk. Later deze maand brengt Asus foto's en specificaties naar buiten, in de loop van oktober of eind oktober moeten de RoG Strix-borden verkrijgbaar zijn.

Tot nu toe zijn er drie fabrikanten die mini-itx-moederborden met AM4-socket voor Ryzen-cpu's aanbieden. ASRock heeft Fatal1ty-moederborden met X370- en B350-chipset in het assortiment, Biostar biedt in zijn Racing-serie dezelfde keus. Gigabyte heeft alleen een klein B350-moederbord uitgebracht. Of en wanneer andere merken zoals MSI met mini-itx-moederborden voor Ryzen-cpu's komen, is nog niet bekend.

ASRock Fatal1ty X370 Gaming-ITXac, Asus komt in oktober met concurrentie in de RoG Strix-serie.