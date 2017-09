RED maakt details bekend over 'holografisch scherm' van Hydrogen-smartphone

Camerafabrikant RED heeft details bekendgemaakt over het 'holografische scherm' in zijn Hydrogen-smartphone. Het blijkt te gaan om een scherm dat techniek gebruikt van de start-up Leia, waarbij de fabrikant nanostructuren toevoegt aan een conventioneel lcd.

Volgens RED maakt het Leia-scherm gebruik van 'recente doorbraken' in nanofotonische ontwerpen en productiemethoden. Specifieke details geven de makers niet. De techniek zou in combinatie met propriëtaire hardware en software een holografisch scherm voor smartphones op moeten leveren, dat look around depth biedt. Tegelijkertijd kan het scherm ook als een gewoon lcd gebruikt worden.

Onderzoekers van de onderzoeksafdeling van HP, waar Leia uit voortkomt, publiceerden in 2013 een artikel in het wetenschappelijke tijdschrift Nature en in 2016 gaf Leia een presentatie op een symposium, dat op YouTube te bekijken is. Volgens Leia zorgt de techniek niet voor nadelen bij normaal gebruik van het scherm.

Het scherm werkt anders dan dat van bijvoorbeeld de Nintendo 3DS. De 3d-objecten springen daadwerkelijk uit het scherm en als de smartphone bijvoorbeeld vanaf de zijkant bekeken wordt, is de hoogte van de objecten zichtbaar. Het scherm van de Nintendo-handheld geeft wel 3d-beelden weer zonder bril, maar alleen als gebruikers het recht van voren bekijken.

Als onderdeel van de samenwerking heeft RED geld geïnvesteerd in Leia en treedt ceo Jim Jannard toe tot het bestuur van de start-up. Leia is in december 2013 ontstaan als een afsplitsing van HP Labs.

Camerafabrikant RED kondigde de Hydrogen One-smartphone begin juli aan. Het is de eerste smartphone van het Amerikaanse bedrijf, dat gespecialiseerd is in professionele cinemacamera's. De fabrikant noemt de telefoon 'de eerste holografische mediamachine ter wereld'. RED biedt het toestel als pre-order aan vanaf 1195 dollar en zegt dat de Android-smartphone in de eerste helft van volgend jaar uitkomt.

Promotiefilmpje van Leia uit 2015