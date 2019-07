RED geeft Chinese fabrikant schuld van problemen met Hydrogen One-smartphone

De Amerikaanse camerafabrikant RED zegt dat de problemen met zijn Hydrogen One-smartphone de schuld zijn van de Chinese fabrikant die het bedrijf heeft ingehuurd. RED komt met een nieuw model, de Hydrogen Two, die door een andere fabrikant gemaakt zal worden.

RED-oprichter Jim Jannard zegt op een gebruikersforum dat de odm die het bedrijf heeft ingehuurd om de smartphone te maken geen goed werk levert. De Chinese fabrikant was verantwoordelijk voor het in elkaar zetten van de mechanische onderdelen en de softwareintegratie met de Qualcomm-processor. Bij die taken heeft de odm volgens RED zwaar ondergepresteerd. De odm zou de beloofde features niet afgemaakt hebben en bekende bugs niet fixen. Volgens Jannard is het onmogelijk gebleken om de problemen op te laten lossen door de fabrikant.

Naast de niet bij naam genoemde odm werkte RED ook samen met Foxconn voor de productie van de toestellen. De samenwerking met Foxconn was volgens de Amerikaanse fabrikant uitstekend. Intussen heeft RED een andere odm gevonden die bekwamer zou zijn. Er komt een nieuwe smartphone, de Hydrogen Two, die vrijwel 'van de grond af' is opgebouwd. RED stelt met nieuwe partners samen te werken die ervoor moeten zorgen dat het tweede toestel wel een succes wordt. Details over de nieuwe smartphone zijn nog niet bekend.

RED was van plan om voor zijn Hydrogen-smartphone een cameramodule uit te brengen, maar die komt er niet meer, omdat de Chinese odm die volgens RED niet kan maken zoals beloofd. RED gaat zelf een nieuwe cameramodule ontwikkelen, met daarin een eigen sensor van het Amerikaanse bedrijf. De codenaam voor de module is Komodo en binnenkort moet er meer informatie over verschijnen. De module zal werken met zowel de Hydrogen One als Two en zou beter zijn dan de eerder aangekondigde module.

Klanten die een Hydrogen One hebben gekocht krijgen vanwege de problemen 'een significante voorkeursbehandeling' bij aanschaf van het nieuwe model, zowel wat betreft de prijs als de beschikbaarheid. Wat dat nieuwe model gaat kosten, wanneer het uitkomt en hoeveel korting huidige bezitters krijgen, is nog niet bekend.

RED is een Amerikaanse fabrikant van high-end filmcamera's voor bioscoopproducties. Het bedrijf kondigde twee jaar geleden zijn eerste smartphone aan. Het Android-toestel moest zich onderscheiden met een zogenaamd 'holografisch' scherm en de mogelijkheid om videobeelden op te nemen in een speciaal 3d-formaat. Het 1300 dollar kostende toestel kwam in november vorig jaar uit in de VS en werd niet enthousiast ontvangen. The Verge gaf de Hydrogen One een score van 3 uit 10 punten en schreef dat het scherm weinig voorstelde. Ook het uitblijven van de beloofde modules was een kritiekpunt. Mashable noemde het toestel in zijn review het slechtste techproduct van 2018.