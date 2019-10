Camerafabrikant RED stopt met ontwikkelen van Hydrogen-smartphones

Camerafabrikant RED stopt met het ontwikkelen van smartphones in zijn Hydrogen-project. Dat heeft oprichter Jim Jannard laten weten. RED werkte aan een tweede model, maar die lijkt nu niet meer te gaan uitkomen.

RED blijft de Hydrogen One in de nabije toekomst wel ondersteunen, zegt oprichter Jim Jannard. Jannard zal bovendien terugtreden uit het bedrijf wegens gezondheidsredenen. Het werk aan het Hydrogen-programma, vermoedelijk een tweede smartphone, wordt gestopt. Wel komt de Komodo 6K, een camera die onder meer werkt met de Hydrogen One-smartphone, binnenkort uit.

De camerafabrikant gaf de schuld van het mislukken van de Hydrogen One aan de Chinese fabrikant met wie het samenwerkte. Die zou bekende bugs niet oplossen en beloftes niet nakomen. RED had inmiddels een andere fabrikant gevonden om mee samen te werken voor de tweede smartphone, maar die komt er dus niet.

RED is een Amerikaanse fabrikant van high-end filmcamera's voor bioscoopproducties. Het bedrijf kondigde twee jaar geleden zijn eerste smartphone aan. Het Android-toestel moest zich onderscheiden met een zogenaamd 'holografisch' scherm en de mogelijkheid om videobeelden op te nemen in een speciaal 3d-formaat. Het 1300 dollar kostende toestel kwam in november vorig jaar uit in de VS en werd niet enthousiast ontvangen. The Verge gaf de Hydrogen One een score van 3 uit 10 punten en schreef dat het scherm weinig voorstelde. Ook het uitblijven van de beloofde modules was een kritiekpunt. Mashable noemde het toestel in zijn review het slechtste techproduct van 2018.