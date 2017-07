Camerafabrikant RED kondigt smartphone met 'holografisch scherm' aan

RED, de fabrikant die vooral bekend is van zijn high-end camera's, heeft zijn eerste smartphone aangekondigd. De Hydrogen One moet begin 2018 verschijnen en zal dan over een 'holografisch scherm' beschikken.

RED noemt de Hydrogen One 'de eerste holografische media machine ter wereld'. De fabrikant geeft in de aankondiging nauwelijks details over het 'holografische scherm', maar duidelijk is dat het om een 5,7"-scherm gaat dat normale 2d-beelden en stereoscopische 3d-content kan weergeven.

Voor de holografische weergave gebruikt het toestel REDs Hydrogen 4-View-beelden in het H4V-formaat weer. De smartphone moet ogenschijnlijk look around depth bieden en voor virtual reality-, augmented reality- en mixed reality-ervaringen zonder bril kunnen zorgen. Wel waarschuwt de fabrikant dat de productiecapaciteit voor de schermen beperkt is.

De Hydrogen One draait op Android dat het bedrijf van 'H3O-algoritmen' heeft voorzien die stereo geluid moeten omzetten in surround audio. Daarnaast is er een interface om modulaire onderdelen toe te voegen, op een manier die vergelijkbaar lijkt met de Moto Mods van Motorola. RED zinspeelt op de komst van onder andere camerauitbreidingen. De Hydrogen One kan daarnaast verbonden worden met de Scarlet-, Epic-, en Weapon-camera's van RED, om bijvoorbeeld als monitor te dienen. De Android-smartphone bevat een usb-c-aansluiting en micro-sdkaartsleuf.

Het toestel van RED komt in twee uitvoeringen beschikbaar: een aluminium versie die 1195 dollar, omgerekend en met btw 1267 euro, gaat kosten en een titanium variant die voor 1595 dollar moet verschijnen. RED neemt al pre-orders aan maar waarschuwt dat de voorraad in eerste instantie onvoldoende zal zijn om alle bestellingen te kunnen vervullen. Daarnaast kunnen de prijzen nog wijzigen.