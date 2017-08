Video toont prototypes van RED Hydrogen-smartphone

YouTuber Marques Brownlee heeft een video online gezet waarin hij prototypes van de RED Hydrogen-smartphone laat zien. Het toestel staat uit en het 'holografische scherm' wordt dus nog niet getoond. Wel laat hij een module zien met een sensor en lensvatting.

De hands-onvideo van Marques Brownlee laat de smartphone voor het eerst in het echt zien. RED bracht zelf bij de aankondiging alleen renders naar buiten. Brownlee kreeg drie prototypes te zien. Een niet-functioneel model, waarvan de behuizing wel volledig af is, een model met werkend holografisch scherm en een variant met een Triplet-lens die bevestigd is op een module met een sensor. Het is niet bekend hoe groot de beeldsensor is in die module.

De YouTuber heeft de telefoon ook mogen uitproberen, maar mag in zijn video het scherm niet laten zien als dat aan staat. De behuizing zelf lijkt in een vergevorderd stadium te zijn. Aan de achterkant zijn contactpunten zichtbaar die dienen om modules aan te sluiten.

Eerder kwamen er patenten naar buiten waarin informatie staat over hoe RED de modulaire smartphone voor zich ziet. In de afbeeldingen is te zien dat de smartphone met verschillende modules omgetoverd kan worden tot een grote camera. Exacte details over specificaties en functies ontbreken nog.

Camerafabrikant RED kondigde de Hydrogen One-smartphone begin juli aan. Het is de eerste smartphone van het Amerikaanse bedrijf, dat gespecialiseerd is in professionele cinemacamera's. De fabrikant noemt de telefoon 'de eerste holografische mediamachine ter wereld'. De fabrikant geeft nauwelijks details over het 'holografische scherm', maar het gaat om een 5,7"-scherm gaat dat normale 2d-beelden en stereoscopische 3d-content kan weergeven. Voor de holografische weergave gebruikt het toestel REDs Hydrogen 4-View-beelden in het H4V-formaat. De smartphone moet ogenschijnlijk look around depth bieden en voor virtual reality-, augmented reality- en mixed reality-ervaringen zonder bril kunnen zorgen.

De Hydrogen One is bovendien te verbinden met de Scarlet-, Epic- en Weapon-camera's van RED, om bijvoorbeeld als monitor te dienen. De Android-smartphone heeft een usb-c-aansluiting en micro-sd-kaartsleuf. RED biedt het toestel als pre-order aan vanaf 1195 dollar. De fabrikant verwacht binnen 30 tot 45 dagen een volledig werkend prototype met het holografische scherm gereed te hebben.