KPN verliest 24.000 internetklanten door onder meer opdoeken van Telfort

KPN heeft in het tweede kwartaal van dit jaar 24.000 minder breedbandklanten dan in dezelfde periode vorig jaar. In een toelichting op de kwartaalcijfers schrijft het bedrijf dit onder meer toe aan de integratie van Telfort.

KPN begon in het tweede kwartaal van dit jaar met de integratie van de bestaande Telfort-klanten. Het aannemen van nieuwe Telfort-klanten stopte per 1 mei. Dit klantsegment valt nu onder het KPN-merk en dat is van invloed op de resultaten. In een toelichting op de kwartaalcijfers meldt het bedrijf dat naast de 24.000 verloren internetklanten ook 7000 klanten met interactieve televisie zijn vertrokken. Deze dalende aantallen klanten schrijft KPN naast de integratie van Telfort ook toe aan 'voortdurende concurrentie'.

Volgens de financiële KPN-topman Jan Kees de Jager is het aantal klanten dat de biezen pakt 'ongeveer in lijn met de verwachtingen', zegt hij in een gesprek met de NOS. "Veel van de Telfort-klanten gaan naar KPN, maar er zijn ook een aantal klanten die ergens anders naartoe overstappen". zegt De Jager.

KPN kreeg er 41.000 huishoudens bij die zowel een vast als een mobiel abonnement combineren, waarmee het totaal aantal huishoudens meteen een dergelijke combinatie op 1,4 miljoen uitkomt. Die stijging is voor 38.000 huishoudens toe te schrijven aan de overgenomen Telfort-klanten. Het aantal huishoudens dat vast en mobiel combineert steeg van 44 naar 48 procent.

Het totaal aantal abonnees met een vast-mobiel-abonnement nam toe met 104.000, waarvan 54.000 aan Telfort zijn toe te schrijven. Het aantal klanten dat vast en mobiel combineert zit nu in totaal op 2,23 miljoen. Van alle mobiele klanten heeft 62 procent ook een vast abonnement, terwijl dat een jaar eerder nog op 58 procent uitkwam.

De omzet van KPN daalt al jarenlang. Ook dat is in het huidige afgelopen kwartaal niet anders. Ten opzichte van het tweede kwartaal van 2018 daalde de omzet met 3,1 procent naar 1,36 miljard euro. De nettowinst daalde met 9,8 procent tot 128 miljoen euro.

De Jager wijst erop dat de brutowinst wel stijgt, met 1,1 procent naar 602 miljoen euro. "We zijn in staat geweest om de kosten sterker te laten dalen dan dat de omzet daalt. Dat kan nog vele jaren doorgaan, maar tegelijkertijd moeten we op termijn in staat zijn om de omzet te laten groeien. Je kunt niet tot in het oneindige alleen maar de winst laten stijgen door kosten te beperken", aldus De Jager.