Google Play Family voor delen van betaalde apps is beschikbaar in Benelux

Google is begonnen met het beschikbaar maken van Play Family in de Benelux. Met Play Family kunnen tot vijf gebruikers een groep vormen en gebruikmaken van gekochte apps, films of boeken op het hoofdaccount. Gebruikers kunnen ook streamingdienst Play Music delen.

Verschillende tweakers melden dat zij in hun Google Play-accountopties de toevoeging Gezin hebben aangetroffen. De ondersteuningspagina van Google geeft nu ook aan dat Family-optie beschikbaar is in Nederland en België. Tweakers kan bevestigen dat de functie beschikbaar is, maar dat geldt nog niet voor alle gebruikers.

Met Google Play Family kunnen gebruikers een groep vormen en gebruikmaken van de aankopen die door het hoofdaccount zijn aangeschaft. Gebruikers hoeven geen familieleden te zijn, maar moeten wel in hetzelfde land wonen. Het is mogelijk om één keer per twaalf maanden van 'gezin' te wisselen.

Leden van een gezinsaccount kunnen aankopen doen met de betaalmethode van de hoofdgebruiker. Momenteel is alleen een creditcard beschikbaar als betaalmethode. De hoofdgebruiker kan instellen dat andere gezinsleden eerst toestemming moeten vragen voordat een aankoop kan worden gedaan. Het is ook mogelijk om een Google Play Music-account te delen met het gezinsaccount. De abonnementsprijs gaat dan omhoog van 9,99 euro naar 14,99 euro per maand.

Vorig jaar maakte Googe de Play Family-functionaliteit beschikbaar in de VS. Tot nu toe was de functie niet beschikbaar in de Benelux. Apple heeft al jaren een soortgelijke functionaliteit, Family Sharing kwam met de komst van iOS 8 in 2014 beschikbaar.