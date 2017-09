Nederlandse uitgever brengt boerderijsimulator Real Farm op 20 oktober uit

Uitgever Soedesco heeft bekendgemaakt dat Real Farm op 20 oktober uitkomt. Ook toont de uitgever een nieuwe trailer met in-engine beelden van de boerderijsimulator. Het spel komt beschikbaar voor de pc, de PlayStation 4 en de Xbox One.

In het bericht over de verschijningsdatum maakt Soedesco ook meer details bekend over de inhoud van de game. Er komt een Free Mode en een Career Mode. In de eerstgenoemde modus kunnen spelers direct aan de slag met een beginnende boerderij en die uitbreiden. In de carrièremodus starten spelers met niets en moeten ze eerst werken voor andere boeren en zo geld verdienen om uiteindelijk een eigen boerderij op te kunnen zetten.

Spelers kunnen in het spel gewassen zaaien, vee houden en moeten in een realtime economie daar brood mee op de plank zien te krijgen. In de boerderijsimulator zijn 'veel verschillende' landbouwvoertuigen en -machines te besturen. Ook moeten spelers deze onderhouden.

Begin augustus kondigde Soedesco de game aan onder de naam Real Farm Sim. Nu zijn alle verwijzingen naar het woord Sim verwijderd uit de titel. Waarom de naam is gewijzigd, is niet bekendgemaakt. Het spel wordt gemaakt door het Nederlandse Triangle Studios.