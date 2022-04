Apple laat App Store-gebruikers in-app-aankopen delen met familie

Het is voor gebruikers van de App Store vanaf nu mogelijk om in-app-aankopen te delen met familieleden. Daarbij kan het bijvoorbeeld gaan om abonnementen of aanvullende functies die binnen applicaties zijn aangeschaft.

De komst van Family Sharing was al enige tijd bekend, maar Apple heeft de mogelijkheid nu ook daadwerkelijk aangezet, wat betekent dat ontwikkelaars de mogelijkheid kunnen invoegen in hun applicaties. Apple heeft een supportpagina online gezet die uitlegt hoe dit in zijn werk gaat. Delen met familie kan met maximaal vijf anderen.

Door Family Sharing is het onder andere mogelijk om met familieleden abonnementsdiensten te delen. Ook kunnen aangeschafte extra's in apps worden gedeeld, zolang het om 'non-consumables' gaat. Dat wil zeggen dat zaken als valuta die in games worden gebruikt niet kunnen worden gedeeld, maar aanschafte pro-versies van apps of aanvullende functies, dus wel.

Google introduceerde een aantal jaren geleden ook al de mogelijkheid om onder meer betaalde apps te delen met familieleden. Met Play Family kunnen tot zes gebruikers een groep vormen en samen gebruikmaken van gekochte apps, films of boeken die op het hoofdaccount staan. Gebruikers kunnen ook streamingdienst Play Music delen.