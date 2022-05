Ontwerper van Nehalem-architectuur keert terug bij Intel om aan cpu's te werken

Glenn Hinton komt terug van pensioen en gaat weer bij Intel aan cpu's werken. De recente benoeming van Pat Gelsinger tot nieuwe Intel-ceo speelde een rol bij die beslissing, zegt de processorontwerper. Hinton werkte eerder al 35 jaar bij Intel.

Hinton gaat bij Intel aan high performance-processors werken, schrijft hij op LinkedIn. Hij noemt dat als de reden dat hij na drie jaar terugkomt van zijn pensioen. Ook zegt hij dat de aanstelling van Pat Gelsinger als nieuwe Intel-ceo heeft geholpen bij het maken van die beslissing. Gelsinger heeft zelf een technische achtergrond en was onder andere de ontwerper van Intels 80486-processor. De vorige topman van Intel had een financiële achtergrond.

Welke functieomschrijving Hinton precies krijgt bij Intel, is nog niet bekend. Voor zijn eerdere werkzaamheden kreeg hij al de titel Intel Senior Fellow. Die is voorbehouden voor de belangrijkste technici van de processorfabrikant. Hinton was de lead architect van de Nehalem-microarchitectuur. Die vormde de basis van Intels eerste Core i5- en i7-processors, zoals die van de Bloomfield en Lynnfield-generatie.

Een van de eerste processors op basis van de Nehalem-architectuur was de populaire Core i7 920, die eind 2008 uitkwam. De Nehalem-architectuur werd later ook gebruikt voor Xeon-serverprocessors en laptopprocessors. Opvolgende microarchitecturen, zoals Sandy Bridge, Haswell en Skylake, zijn grotendeels gestoeld op het Nehalem-ontwerp.

Hinton werkte van 1983 tot 2017 bij Intel. Hij was een van de drie senior architects die werkten aan de P6-microarchitectuur. Het werk daaraan begon in 1990 en deze architectuur werd gebruikt voor de Intel Pentium Pro tot Pentium III. De processorontwerper had ook de leiding over het ontwerp van de NetBurst-architectuur die voor de Pentium 4-generatie werd gebruikt. Die generatie was geen succes en daarom werd voor de Intel Core- en Nehelam-ontwerpen weer voortgeborduurd op de eerdere architectuur van de Pentium-processors.

Halverwege vorig jaar verloor Intel een belangrijke chipontwerper; Jim Keller vertrok toen wegens 'persoonlijke omstandigheden'. Hij was in 2018 in dienst getreden bij Intel. Dit jaar is Keller als technisch topman begonnen bij de start-up Tensorrent die aan nieuwe chips voor AI werkt. Keller heeft onder andere de microarchitecturen voor AMD's eerste Athlon-processors, Apples eerste eigen socs en AMD's Ryzen-processors op zijn naam staan.