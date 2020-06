Chipontwerper Jim Keller vertrekt bij Intel vanwege persoonlijke omstandigheden

Jim Keller heeft zijn functie als senior vice-president bij Intel neergelegd vanwege persoonlijke omstandigheden. Hij blijft Intel nog zes maanden van advies voorzien en helpt in die tijd bij het overdragen van zijn werkzaamheden.

Jim Keller

Intel gaat verder niet in op de redenen voor Kellers vertrek. Het chipbedrijf maakt tegelijk enkele wijzigingen in de structuur van zijn Technology, Systems Architecture and Client Group bekend. Zo komt er een IP Engineering Group voor intellectuele eigendom op chipgebied en komen de Xeon and Networking Engineering Group en Client Engineering Group onder respectievelijk Gene Scuteri en Daaman Hejmadi te vallen.

Jim Keller kwam in 2018 in dienst van Intel. Daarvoor werkte de chiparchitect onder andere bij Tesla, AMD en Apple. Bij Tesla werkte hij aan chips voor kunstmatige intelligentie, bij AMD ontwierp hij in de jaren negentig mede de K7- en K8-architecturen, en bij zijn terugkeer in 2012 was hij verantwoordelijk voor de Zen-architectuur, waarop de Ryzen-, Threadripper- en Epyc-processors zijn gebaseerd.

In 2004 was Keller vice-president van de Engineering-afdeling bij P.A. Semi. Apple nam dit bedrijf over, waarna Keller binnen dat bedrijf de ontwerpen voor de Apple A4- en A5-socs maakte.