Sony kondigt scifishooter Returnal aan voor PlayStation 5

Housemarque werkt aan Returnal, een scifi-thirdpersonshooter waarbij de spelwereld verandert als de speler sterft. Iedere keer dat de speler doodgaat, begint het verhaal ook ogenschijnlijk opnieuw. Doel van de PS5-exclusive is om deze cyclus te verbreken.

In de onderstaande aankondigingstrailer laat ontwikkelaar Housemarque zien hoe de protagonist op een planeet wil landen, maar dat deze landing door onbekende oorzaak uitmondt in een crash. Op deze planeet wordt de speler aangevallen door aliens, waardoor ze sterft. De speler respawnt dan in het crashende ruimteschip en ervaart het neerstorten opnieuw.

Bij het respawnen is de spelwereld ook iedere keer anders. Zo lijkt er de ene keer beplanting op de planeet te zijn en komt de speler bij een volgende respawn in een Marsachtige omgeving terecht. Als de speler sterft, lijkt de planeet haar een klein beetje over te nemen en bijvoorbeeld herinneringen aan te passen. Doel van het spel is om deze cyclus te verbreken voordat de protagonist haar geestelijke gezondheid verliest.

Om dit te kunnen doen, krijgt de speler een wapen mee met verschillende schietmodi. In de trailer worden een paar van deze modi getoond, zoals het snel afschieten van kleine bolletjes of het langzaam vuren van langere laserstralen. Spelers kunnen tussen schietmodi kiezen, door middel van de adaptieve trigger.

Sony noemt het spel in de beschrijving een thirdpersonshooter, al zijn er in de trailer ook firstpersonbeelden te zien. Deze firstpersonbeelden lijken op een vr-modus te hinten. Een prijs en verschijningsdatum noemt Sony niet.