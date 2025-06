SteamDB-pagina spreekt van pc-versie van PS5-exclusive game Returnal

De SteamDB-pagina voor 'Oregon', die vermoedelijk toebehoort aan een onaangekondigde pc-port van Returnal, bevatte ook kortstondig de naam Returnal. De wijziging was binnen 24 uur weer teruggedraaid.

Over de SteamDB-pagina bestond al het vermoeden dat het om Returnal zou gaan. Er stonden eerder al verwijzingen in de lokalisatieteksten die spraken van ‘Atropos’, ‘Tower of Sisyphus’, ‘In Helios’ en ‘Returning’, allemaal termen die met de game te maken hebben, schreef VGC indertijd. Het expliciete noemen van Returnal is daarmee het nieuwste in een langere reeks tekenen die wijzen op de komst van een pc-versie van de PlayStation 5-game.

Naast deze tekenen zegt VGC beelden te hebben gezien van de game, maar het heeft die niet gedeeld. Daarnaast kwam er onlangs een video online waarin de grafische instellingen van de game langsgelopen worden, inclusief raytracing en de upscalingtechnieken Nvidia DLSS en AMD FSR. Sony probeert deze video offline te houden.

Returnal is een game van studio Housemarque, die oorspronkelijk in mei 2021 werd uitgebracht. Het spel is een shooter in het zogeheten roguelitegenre, wat inhoudt dat spelers opnieuw moeten beginnen als ze sterven in de game. De ontwikkelaar van de game is sinds juni vorig jaar onderdeel van Sony's PlayStation Studios. Tweakers heeft ook een review van Returnal gemaakt.

Sony is al langer bezig met het uitbrengen van voormalige PlayStation-exclusives voor de pc. Het bracht eerder al titels als Horizon: Zero Dawn, God of War, Spider-Man: Remastered en Days Gone uit voor pc's.

Gameplay van de PS5-versie van Returnal