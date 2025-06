EA staakt verdere ontwikkeling van Project Cars-gamereeks

Electronic Arts heeft besloten de Project Cars-reeks te annuleren. Er wordt niet langer gewerkt aan en geïnvesteerd in deze racefranchise. De verwachting was dat de volgende game niet erg succesvol zou worden en niet goed zou passen in het huidige raceportfolio van EA.

Een woordvoerder van EA zegt tegen GamesIndustry.biz dat een evaluatie van de volgende Project Cars-titel heeft plaatsgevonden en dat daarbij is gekeken naar de langetermijngroeipotentie. De conclusie luidde dat het 'onwaarschijnlijk' was dat de game succesvol zou worden of zou passen in het raceportfolio. Dat portfolio bestaat nu vooral uit titels van Codemasters, de studio die vorig jaar werd overgenomen.

Het besluit is intern al medegedeeld, al zou nog onduidelijk zijn welke gevolgen dit heeft voor de ontwikkelaars die aan de Project Cars-reeks werkten. EA heeft laten weten dat deze medewerkers andere 'geschikte rollen' zullen vervullen 'waar dat kan'. Er kunnen eventueel dus ook ontslagen vallen. Toen Codemasters in 2019 Slightly Mad Studios overnam, de ontwikkelaar van Project Cars, waren er ongeveer 150 medewerkers werkzaam.

"Beslissingen als deze zijn erg moeilijk, maar stellen ons in staat om ons te richten op gebieden waar we denken dat we de grootste kans hebben om ervaringen te creëren waar fans dol op zullen zijn. We concentreren ons op onze sterke punten in ons raceportfolio, met name in licentie genomen intellectueel eigendom en openwereldervaringen, en breiden onze franchises uit om meer socially-led te worden met liveservices op de lange termijn die wereldwijde gemeenschappen zullen betrekken", zegt de woordvoerder. Hij benadrukt dat het nodig is om games te laten evolueren waarbij niet alleen op pure gameplay wordt gericht, maar waarbij er ook ervaringen voor fans mogelijk zijn om te 'kijken, creëren en te verbinden met vrienden'.

De eerste Project Cars-titel stamt uit 2015 en de opvolger verscheen in 2017. Vervolgens arriveerde Project Cars 3 in 2020. Deze laatste titel werd in vergelijking met de eerdere delen niet al te goed ontvangen en deed het ook niet goed wat verkopen betreft. Tweakers publiceerde twee jaar geleden een review van Project Cars 3.

Volgens Insider Gaming heeft Codemasters momenteel meerdere racegames in ontwikkeling, waaronder de jaarlijkse F1-titels, Grid en WRC 23. Eerder was er al een gerucht dat de DiRT-reeks ook intern de nek om is gedraaid.