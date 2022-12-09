Sony bevestigt pc-versie voor PS5-exclusive Returnal, die verschijnt in 2023

Returnal, de roguelike shooter die vooralsnog alleen voor de PlayStation 5 te koop is, krijgt volgend jaar een pc-versie. Ontwikkelaar Housemarque werkt samen met Climax Studios aan de port en zegt binnenkort met meer details te komen over de pc-versie.

Housemarque schrijft dat de pc-versie specifieke tweaks en upgrades krijgt, maar gaat hier pas later meer over vertellen. De ontwikkelaar zegt wel dat naast de hoofdgamemodus in ieder geval de endless-gamemodus Tower of Sisyphus en de online co-opmodus naar de pc-port komen.

Returnal verscheen vorig jaar voor de PlayStation 5. De game draait om Selene Vassos, een astronaut die crasht op een planeet. Hier wil Vassos een mysterieus bericht onderzoeken, maar al snel blijkt de wereld vol met gevaarlijke wezens te zijn. Als Vassos in het spel wordt verslagen door een vijand, begint de game opnieuw en is de speler alle wapens en andere verzamelde voorwerpen verloren. De spelwereld verandert hierbij. Tweakers bracht eerder een review uit van de PS5-game.

ReturnalReturnalReturnal

Door Hayte Hugo

Redacteur

Feedback • 09-12-2022 10:20
19 • submitter: Xtuv

09-12-2022 • 10:20

19

Submitter: Xtuv

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Returnal

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Returnal Review

9 mei 2021

Returnal Review

Doodgaan hoort erbij

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Reacties (19)

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SoloH 9 december 2022 13:15
Inderdaad erg moeilijk, maar dat kan ik wel waarderen. Gisteren uit kunnen spelen.
Housemarque is een waanzinnige game designer. “old school” games weten ze in een spectaculair nieuw jasje te gieten, altijd met het arcade gevoel, maar met wel veel diepgang.
Micromize @SoloH9 december 2022 17:44
Hoe was returnal moeilijk?

Ik vond het echt niet super moeilijk. Ja je gaat vaak dood, maar dat is hoe een Roque like nou eenmaal speelt. Het wordt pas moeilijk als je hem een keer hebt uitgespeeld. Daarvoor voelt de moeilijkheid net als 'normal' bij andere games.
VySio @Micromize9 december 2022 18:39
Ik zou de game als best pittig omschrijven. Voordat je een klein beetje progressie maakt ben je wel een tijdje onderweg, tot die tijd voelt alles nog een beetje nutteloos. Het upgraden van je wapen gaat ook niet bijster snel. Eerst omdat het even duurt voordat je perks krijgt, en daarna omdat je veel perkrolls kan hebben dat weer op level 1 start.

Uiteindelijk was het een hele toffe game dat je uit wil spelen
SoloH @Micromize10 december 2022 09:05
Jij bent een natuurtalent.
Ik had vooral met de eerste baas veel moeite. Meer moeite dan een dark souls baas of een metroid baas. Daarom vond ik het een moeilijke game.
De overige bazen waren een stuk makkelijker. De tweede ook redelijk moeilijk.

Als je deze games vergelijkt met een God of War (waar je niet veel voor hoeft te doen) dan zijn ze gewoon moeilijk.

[Reactie gewijzigd door SoloH op 23 juli 2024 19:14]

Evernote 9 december 2022 10:26
Fijn dat dit nu ook daadwerkelijk bevestigd is! Het is een hele toffe game dus ik ga hem zeker (nog een keer) op de PC spelen.
MMaster23 9 december 2022 10:30
Mooi! Wellicht dat ik hem dan eindelijk eens kan uitspelen. Ik speel het soms kort op een PS5 van een ander maar ik kan maar niet wennen aan die controller. Hoewel het hele half-trigger concept erg goed werkt op die controller. Ben benieuwd :)
Jumpman 9 december 2022 10:56
Weer een kwalitatief goede game die naar de PC komt! Goede Single Players zijn altijd welkom!

[Reactie gewijzigd door Jumpman op 23 juli 2024 19:14]

haroldsnel 9 december 2022 12:41
Zo goed deze game! En extreem moeilijk ;-)
A_Trouwborst 9 december 2022 13:09
Nu nog Horizon Forbidden West
DaniGeus 9 december 2022 13:41
Sony is on a roll! dit is top! ik kijk hier erg naar uit :)
ctrl-tab 9 december 2022 14:48
Ga hem zeker proberen.

Maar ik wacht toch vooral op de klapper ( voor mij althans );
Shadow of the Colossus en The Last Guardian
Format-C 9 december 2022 15:37
Heb mn PS5 een paar weken geleden weggedaan (ivm aanschaf 4090), maar ben wel erg blij dat de beste Sony games langzaam allemaal naar PC komen. En ik had deze game nog niet uitgespeeld op PS, maar vond hem wel erg goed. Werd er door verrast. Begon eraan, en kon de controller maar moeilijk weer wegleggen. Het grappige is; de eerste keer dat ik het spel speelde kwam ik veel verder dan de paar keren erna. :D Had niet verwacht dat deze game me zo zou grijpen. Echt een aanrader. (Eigenlijk zijn alle Sony games die op PC uitkomen aanraders, en topgames. Van de week met Spiderman begonnen. Ook fantastische game op alle fronten. Edit; en The Last of Us Part 1 die nog komt ook, btw _/-\o_ )

[Reactie gewijzigd door Format-C op 23 juli 2024 19:14]

Master Chieftec 10 december 2022 01:16
Erg leuke en soepel spelende spel met hele mooie particle effects, is Housemarque zijn specialiteit. Vond de DualSense controller in dit spel echt geweldig. Ik vond Returnal overigens wel moeilijk, vooral omdat je de runs niet kon opslaan. Dat werd later opgelost met een update, maar ik had hem alweer doorverkocht. Hij zit nu weer in mijn PS library door PS Plus Premium maar niet meer aangeraakt. Op de PC met cheatmods vast heel makkelijk uit te spelen.

[Reactie gewijzigd door Master Chieftec op 23 juli 2024 19:14]


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