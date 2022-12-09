Sony bevestigt pc-versie voor PS5-exclusive Returnal, die verschijnt in 2023

Returnal, de roguelike shooter die vooralsnog alleen voor de PlayStation 5 te koop is, krijgt volgend jaar een pc-versie. Ontwikkelaar Housemarque werkt samen met Climax Studios aan de port en zegt binnenkort met meer details te komen over de pc-versie.

Housemarque schrijft dat de pc-versie specifieke tweaks en upgrades krijgt, maar gaat hier pas later meer over vertellen. De ontwikkelaar zegt wel dat naast de hoofdgamemodus in ieder geval de endless-gamemodus Tower of Sisyphus en de online co-opmodus naar de pc-port komen.

Returnal verscheen vorig jaar voor de PlayStation 5. De game draait om Selene Vassos, een astronaut die crasht op een planeet. Hier wil Vassos een mysterieus bericht onderzoeken, maar al snel blijkt de wereld vol met gevaarlijke wezens te zijn. Als Vassos in het spel wordt verslagen door een vijand, begint de game opnieuw en is de speler alle wapens en andere verzamelde voorwerpen verloren. De spelwereld verandert hierbij. Tweakers bracht eerder een review uit van de PS5-game.