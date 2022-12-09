Indiegame Hades II komt in 2023 uit in early access

Indiegame Hades krijgt een vervolg. Dat heeft ontwikkelaar Supergiant Games bekendgemaakt tijdens de Game Awards. In de roguelike nemen spelers het op tegen de Titan of Time uit de Griekse mythologie. Hades II komt 'ergens in 2023' uit in early access.

In een aankondigingstrailer is te zien hoe Hades II-hoofdpersonage Melinoë traint voor haar strijd tegen de Titan of Time, Chronos. Melinoë is een heks, de 'prinses van de onderwereld' en zus van Zagreus, het hoofdpersonage uit de eerste Hades-game. Hades II speelt zich 'enige tijd' na de gebeurtenissen van het origineel af. Volgens de ontwikkelaar is het niet nodig om het origineel gespeeld te hebben, hoewel er 'een hoop verbanden' zijn. De game krijgt onder meer een grotere spelwereld met nieuwe locaties en nieuwe upgradesystemen.

Hades II wordt de vijfde game en eerste sequel van Supergiant Games, ook bekend van Bastion en Transistor. Net als het origineel komt Hades II eerst beschikbaar als early-accesstitel voor de pc. Dat gebeurt 'ergens in 2023'. Een concretere releasedatum is nog niet bekend. De game verschijnt tegelijkertijd op Steam en in de Epic Games Store. De game moet uiteindelijk ook naar consoles komen, schrijft de ontwikkelaar in een blogpost.

Door Daan van Monsjou

Nieuwsredacteur

Feedback • 09-12-2022 10:26
21 • submitter: Xtuv

09-12-2022 • 10:26

21

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Hades

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Reacties (21)

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floppie86 9 december 2022 10:52
Is er iemand met ervaring van het spelen van de eerste Hades in early access? Ik ben pas bij officiele release ingestapt en ben benieuwd of het nu de moeite waard is om nu bij de early access in te stappen. Hoe was het vorige keer? Kreeg je in vergelijking met de full release een beduidend mindere ervaring? Of kan je dus beter wachten..

[Reactie gewijzigd door floppie86 op 23 juli 2024 16:42]

T_elic @floppie869 december 2022 11:43
Zeker! Ik ben de zomer nadat de game in EA kwam ingestapt(volgens mij was ie toen een maandje of 4 in EA?) en heb me er goed mee vermaakt. De gameplay was vanaf het begin al top, alleen was de game nog niet af, in die zin dat toen ik instapte er volgens mij pas 2 of 3 biomes in zaten. Met updates kwamen er toen Biomes wapens en volgens mij ook god boons bij.

De game is prima te spelen in EA, alleen vraagt het wel enige zelf discipline want in 1 keer alles uit spelen gaat dus niet. Ik heb tijdens EA gewoon af en toe een potje of 2 gedaan en bleef daardoor redelijk in lijn met de updates.

Als je de game liever in 1 ruk uit speelt dan kan je wellicht het beste wachten tot of de final release of tot vlak daarvoor.
floppie86 @T_elic9 december 2022 12:02
Werd progression nog een aantal keer gereset of iets dergelijks tijdens de EA? Dat is normaal iets wat voor mij de pret nog wel flink kan drukken.
T_elic @floppie869 december 2022 15:18
Nee, vanaf het moment dat ik speelde niet. De progressie ging ook gewoon mee naar V1.0 toen die uit kwam volgens mij.
Dazzler2120 9 december 2022 10:31
Ik heb Hades recent gehaald, echt een topgame en mij enorm mee vermaakt!
Ook de community mods waren erg sterk.
Deze ga ik in de gaten houden.
Asitis @Dazzler21209 december 2022 10:49
Ik heb er inmiddels 300 uur inzitten, nooit iets van mods gezien of gebruikt (op een enkele fan-made God-boon). Kun je wat mods noemen die de moeite waard zijn, om de tijd tot deel 2 te vullen?
Dazzler2120 @Asitis9 december 2022 11:16
De leukste voor mij waren idd. de fan-made God boons. Dus extra gods als Hera en Apollo o.i.d.
Het levert niet echt 'extra' verhaal op of content op, maar meer variaties in buildpaths en toch wel grappige extra builds.
Atmosfeer 9 december 2022 10:31
Dit is geweldig nieuws. Alles in Hades is perfect. Het enige wat ik jammer vond is dat je altijd in dezelfde volgorde dezelfde biomes doorloopt. Als ze alternatieve routes introduceren, zoals in Dead Cells bijvoorbeeld, zou het de repetitie net iets minder maken.
Dazzler2120 @Atmosfeer9 december 2022 10:37
Het is natuurlijk wel logisch als je het pad vanuit de onderwereld bekijkt - in principe verandert dat pad niet en dus zullen de biomes inderdaad in dezelfde volgorde moeten zijn.

Edit: Taalfoutje gecorrigeerd

[Reactie gewijzigd door Dazzler2120 op 23 juli 2024 16:42]

lilmonkey @Dazzler21209 december 2022 22:46
Je zou natuurlijk wel binnen een biome varianten kunnen maken met iets andere vijanden, stijl en environmental effects, zonder dat het niet meer op de bedoelde 'laag' lijkt.
Fraaank @Atmosfeer9 december 2022 10:32
Dus de game is niet perfect?
mat.hi.as 9 december 2022 10:28
Oeh nice. Hades vond ik echt geweldig. Totaal niet repetitief, leuke grapjes fijne gameplay. In de zomer van 2021 me goed mee vermaakt!
Male07 9 december 2022 10:29
Hades heeft mij echt door lockdown getrokken, ik hoop dat Hades II mij ook wat uurtjes kan verzadigen!!
RubenSaurus 9 december 2022 10:32
Deel 1 was echt heerlijk om te spelen, kijk nu al uit naar dit nieuwe deel!
Leuke humor, goede gameplay, smaakt naar meer.
KilljoyNL 9 december 2022 10:33
Ik geniet nog bijna elke dag van deze game, haal binnenkort de 2000 runs :D

Voor wie wat meer mythologie vergelijkingen wil lezen:
https://twitter.com/argetcross/status/1601072963004305409
Sluuz 9 december 2022 10:33
Ohhh yes! Dit is top nieuws. Hades is echt een pareltje. Nog steeds mee bezig na meer dan 50 uur. Die game heeft me ook het roguelike/lite genre ingetrokken. Nu bezig met Dead Cells :)
Muna34 9 december 2022 10:35
Top! Dit gaat een mooie game worden, zeker een die ik in de gaten ga houden! :D
Gamekater 9 december 2022 10:35
Toch echt een hele toffe verassing die ik niet zag aankomen!!

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