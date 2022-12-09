Indiegame Hades II komt in 2023 uit in early access

Indiegame Hades krijgt een vervolg. Dat heeft ontwikkelaar Supergiant Games bekendgemaakt tijdens de Game Awards. In de roguelike nemen spelers het op tegen de Titan of Time uit de Griekse mythologie. Hades II komt 'ergens in 2023' uit in early access.

In een aankondigingstrailer is te zien hoe Hades II-hoofdpersonage Melinoë traint voor haar strijd tegen de Titan of Time, Chronos. Melinoë is een heks, de 'prinses van de onderwereld' en zus van Zagreus, het hoofdpersonage uit de eerste Hades-game. Hades II speelt zich 'enige tijd' na de gebeurtenissen van het origineel af. Volgens de ontwikkelaar is het niet nodig om het origineel gespeeld te hebben, hoewel er 'een hoop verbanden' zijn. De game krijgt onder meer een grotere spelwereld met nieuwe locaties en nieuwe upgradesystemen.

Hades II wordt de vijfde game en eerste sequel van Supergiant Games, ook bekend van Bastion en Transistor. Net als het origineel komt Hades II eerst beschikbaar als early-accesstitel voor de pc. Dat gebeurt 'ergens in 2023'. Een concretere releasedatum is nog niet bekend. De game verschijnt tegelijkertijd op Steam en in de Epic Games Store. De game moet uiteindelijk ook naar consoles komen, schrijft de ontwikkelaar in een blogpost.