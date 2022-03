Indiegame Hades komt naar PlayStation- en Xbox-consoles en Game Pass

Hades, een veelbekroonde indiegame uit 2020, verschijnt op 13 augustus voor consoles. De game komt naar de PlayStation 4 en 5 en naar Xbox-consoles. De Xbox-versie wordt onderdeel van het Game Pass-abonnement. De game was al verkrijgbaar op de pc en de Nintendo Switch.

De PlayStation 5-versie van Hades krijgt ondersteuning voor de DualSense-controller en draait in 4k-resolutie met 60fps. De PlayStation 4-versie draait in 1080p met diezelfde framerate. Wat de exacte settings zijn voor de Xbox Series X en S en de Xbox One is nog niet duidelijk, maar het ligt voor de hand dat die vergelijkbaar zijn.

Op de PlayStation 4 en 5 zal de game los aangeschaft moeten worden. Microsoft maakt het spel ook onderdeel van het Game Pass-abonnement vanaf 13 augustus. De game is daarbij zowel beschikbaar op Xbox-consoles, Windows-pc's als via Xbox-cloudgaming.

Hades is een rogue-like dungeoncrawler gemaakt door Supergiant Games, de studio die ook verantwoordelijk is voor Bastion, Transistor en Pyre. Hades kwam in 2020 uit voor de pc en Nintendo Switch en werd alom geprezen. Zowel de pc- als Switch-versie hebben op Metacritic een score van 93 punten en ook een hoge beoordeling van gebruikers.

Twelve Minutes verschijnt op 19 augustus en komt naar Game Pass

Bij zijn E3-showcase maakte Microsoft ook bekend dat Twelve Minutes, een nieuwe indiegame die door Anapurna Interactive wordt uitgegeven, op 12 oktober verschijnt. De game zal dan ook direct naar Game Pass komen. In het spel beleven spelers steeds dezelfde twaalf minuten opnieuw en in dat tijdsbestek moeten ze een mysterie op zien te lossen. Onder andere acteur Willem Dafoe werkt mee aan het spel als stemacteur. De game komt ook uit op Steam.