Nederlandse gamemaker Gamious brengt 'serene game' Lake op 1 september uit

De Haarlemse uitgever Gamious brengt de rustgevende, verhalende game Lake op 1 september uit voor pc en de Xbox. In het spel ruilt het personage Meredith Weiss haar drukke stadsleven in voor dat van een postbezorger in een afgelegen dorpje.

Tijdens de Future Games Show op de E3 onthult Gamious met een nieuwe gameplaytrailer de releasedatum van Lake. Ook bevestigt de ontwikkelaar dat de game vooralsnog exclusief voor pc en Xbox is. De game komt uit op de Xbox One en de Xbox Series X en Series S, zegt de ontwikkelaar tegen Tweakers. Gamious sluit niet uit dat Lake uiteindelijk ook nog voor andere platformen uit zal komen.

In de trailer zien we hoofdpersoon Meredith Weiss, die in Lake teruggaat naar haar geboortedorp, het afgelegen Providence Oaks in Oregon, om daar tijdelijk de post te bezorgen. Ze verruilt op 1 september 1986 haar drukke stadsleven twee weken lang voor een kalmer bestaan. De game speelt zich in dat tijdsbestek af, waarna de speler uiteindelijk kan kiezen wat Meredith met de rest van haar leven zal doen.

Spelers kunnen het bezorgen van de post op zich nemen. Er is daarentegen ook een automatische piloot waardoor de speler de rustieke omgevingen tot zich kan nemen, waardoor de game een meer serene ervaring wordt. Daarnaast mogen spelers zelf kiezen met wie Meredith gesprekken aangaat en welke activiteiten ze na het werk doet. De game bevat een vertakkend verhaal met meerdere eindes. Volgens Gamious zijn er geen goede of slechte gespreksopties of eindes. Lake is de eerste verhalende game van de Haarlemse ontwikkelaar. Gamious maakte eerder onder andere indiegames Turmoil, Team Racing League, en Lines.