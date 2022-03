Psychonauts 2 verschijnt op 25 augustus

Psychonauts 2 komt op 25 augustus van dit jaar uit en zal ook direct verkrijgbaar zijn via abonnementsdienst Xbox Game Pass. Verder heeft Microsoft een nieuwe trailer van het spel getoond tijdens zijn E3-presentatie.

In de trailer is de bekende sfeer en gameplay van de franchise te bekennen. Hoofdrolspeler Razputin, of gewoon Raz, begeeft zich op het Psychonauts-hoofdkwartier waar men de mogelijkheid heeft om in de denkwerelden van anderen te stappen, om zo internationale spionage te bedrijven. In die werelden speelt het merendeel van de gameplay van deze third-person-platformgame zich af.

De eerste Psychonauts kwam uit op 19 april 2005 voor de pc en PlayStation 2. Psychonauts 2 zag het levenslicht in 2016 met een crowdfundingcampagne op het platform Fig. In 2019 werd de ontwikkelaar, Double Fine Productions, overgenomen door Microsoft. Ondanks die overname komt er alsnog een PlayStation 4-versie, omdat dat al beloofd was. De game verschijnt verder op Windows, Xbox One, Xbox Series X en S, macOS en Linux.