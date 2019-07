Platformgame Psychonauts 2 is uitgesteld tot 2020

Psychonauts 2 komt niet dit jaar, maar volgend jaar uit. Het is de tweede keer dat de platformgame die in 2018 uit had moeten komen wordt uitgesteld. Microsoft gaat het spel uitgeven, maar de beloofde PlayStation 4-versie komt er wel.

De makers van de game schrijven op crowdfundingplatform Fig dat de verschijningsdatum opschuift naar volgend jaar. Een concrete datum is nog niet bekend, maar die was er ook nog niet voor de eerder geplande release dit jaar. Het uitstel heeft te maken met het aansluiten van ontwikkelaar Double Fine bij Xbox Game Studios. Tijdens de E3 in juni maakte Microsoft bekend dat de Psychonauts-ontwikkelaar onderdeel wordt van de Xbox-divisie die games maakt en Microsoft wordt dus de uitgever van Psychonauts 2.

De game komt uit voor Windows, Linux, macOS, de Xbox One en er komt ook een PlayStation 4-versie. Die was aanvankelijk beloofd en ondanks dat de studio nu is ingelijfd door Microsoft, komt de versie voor de console van concurrent Sony er toch.

In 2016 haalde Double Fine met een crowdfundingcampagne in totaal 3,8 miljoen dollar op om de platformgame te maken. De studio heeft ook eigen geld en geld van investeerders in het project gestoken.

Psychonauts 2 is het vervolg op het eerste deel dat in 2005 verscheen voor Windows, de PlayStation 2 en de Xbox. Net als de eerste game is Psychonauts 2 een platformgame met Raz in de hoofdrol, een klein mannetje dat over psychologische krachten beschikt en zich daarmee een weg moet banen door een kleurrijke spelwereld vol gevaren en puzzels.