Sigma introduceert zeer compacte fullframecamera met L-vatting

Sigma heeft de kleinste fullframecamera tot nu toe aangekondigd. De Sigma fp heeft afmetingen van 113x70x45mm, weegt 370 gram en is gericht op filmmakers. Het rechthoekige toestel heeft een 3,2"-touchscreen aan de achterkant en een L-vatting aan de voorkant.

Sigma stopt een 24,6-megapixelsensor in de kleine camera. Het gaat om een bsi-cmos met een bayerfilter. Sigma is bekend om zijn Foveon-sensors die uit meerdere lagen bestaan, maar deze camera heeft een reguliere sensor. De sensor heeft een lichtgevoeligheid van 100 tot 25.600iso en dat is uit te breiden tot equivalenten van 6 en 102.400iso. Er zit een elektronische sluiter in het toestel en autofocus werkt op basis van contrastdetectie. De maximale fotografeersnelheid is 18fps, maar dat kan de camera geen seconde volhouden, die snelheid gaat omlaag na 12 opnames.

Sigma mikt met de camera op filmmakers. De afmetingen maken de camera geschikt om in een kleine ruimte neer te zetten en bijvoorbeeld op afstand te bedienen. Het toestel heeft een 4k-filmfunctie en kan videobestanden in dng-formaat vastleggen met een kleurdiepte van 12bit. De maximale framerate is 24fps bij de 4k-resolutie, in 1080p loopt dat op tot maximaal 120fps. Er zit een heatsink in het toestel om de sensor te koelen bij langdurige video-opnames.

Volgens Sigma is de behuizing afgedicht tegen stof en vocht. Er zit een hdmi-aansluiting, microfoon-ingang en usb 3.1-poort op het toestel. Ook is er een ingang voor een afstandbediening. Sigma gaat diverse accessoires uitbrengen om het toestel beter handelbaar te maken, zoals grepen en een opzetstuk om de lcd als een soort zoeker te gebruiken. In het najaar moet de Sigma fp op de markt komen; de prijs is nog niet bekend.

Bij de aankondiging van de Sigma fp heeft de Japanse camerafabrikant ook een tipje van de sluier opgelicht over de fullframecamera met Foveon-sensor die op komst is. Dat is een toestel gericht op fotografen, met een sensor die uit drie lagen bestaat. Voor nu zei Sigma alleen dat het gaat om een sensor met twintig miljoen pixels per laag. Eerder dit jaar maakte de fabrikant bekend dat het toestel is uitgesteld tot 2020.

Sigma's fullframecamera's gebruiken de L-vatting die door Leica is ontwikkeld en sinds vorig jaar ook door Panasonic wordt gebriukt. De drie camerafabrikanten kondigden vorig jaar een samenwerking aan rondom de L-vatting.