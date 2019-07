Vega-raketlancering mislukt en aardobservatiesatelliet is verloren gegaan

Arianespace heeft voor de eerste keer te maken gekregen met een onsuccesvolle lancering van een Vega-raket. Twee minuten na de lancering was er sprake van een 'grote onregelmatigheid'. Daarbij zijn zowel de raket als de aardobservatiesatelliet verloren gegaan.

Het Franse lanceerbedrijf Arianespace meldt dat de missie van Flight VV15 is mislukt. Ongeveer twee minuten na de nachtelijke lancering van de Vega-raket vanaf de lanceerbasis in Frans-Guyana ging er kort na het ontsteken van de Zefiro 23-motor van de tweede rakettrap iets mis. Dat leidde tot een vroegtijdig einde van de missie: de raket stortte in de Atlantische Oceaan en is daarbij verloren gegaan. Ook de vervoerde Falcon-Eye1, aardeobservatiesatelliet van de Verenigde Arabische Emiraten, overleefde de lancering niet.

Luce Fabreguettes, een onderdirecteur bij Arianespace, heeft negen minuten na de lancering een verklaring afgelegd tijdens de livestream. Ze bood direct haar excuses aan aan de eigenaren van de satelliet. Op dit moment is de oorzaak van de mislukte lancering nog onbekend, maar volgens Fabreguettes zal een eerste vluchtdata-analyse spoedig meer informatie opleveren. Arianespace zegt deze informatie zo snel mogelijk publiekelijk te maken. Er wordt ook een onafhankelijke onderzoekscommissie ingesteld.

In de livestream was te zien dat de raket een maximale snelheid van 2,17km per seconde haalde, waarna vanaf 2 minuten en 15 seconden na het opstijgen van het lanceerplatform de snelheid langzaamaan afnam. De raket begon ook af te wijken van het geplande stijgingstraject en wist nauwelijks nog hoogte te winnen. De Zefiro 23-vastebrandstofmotor had ongeveer 77 seconden moeten ontbranden, waarna een derde en vierde trap het hadden moeten overnemen, maar zover kwam het niet.

De Vega-raket is een relatief kleine, lichte raket van dertig meter hoog, die in februari 2012 voor het eerste is gelanceerd. De raket is gemaakt door het Italiaanse bedrijf Avio. De huidige mislukte missie VV15 was de vijftiende lancering met deze raket. De Falcon-Eye1 is een satelliet die gebouwd is door Airbus Defense and Space, waarbij de optische elementen zijn gemaakt door Thales Alenia Space. Deze satelliet voor de strijdkrachten van de Verenigde Arabische Emiraten heeft in de hoogste resolutiemodus naar verluidt een resolutie van 70cm in een strook van 20km.