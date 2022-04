Square Enix kondigt Guardians of the Galaxy-singleplayergame aan

Uitgever Square Enix en ontwikkelaar Eidos Montreal hebben Marvel's Guardians of the Galaxy aangekondigd. Het gaat om een singleplayeractiegame, die op 26 oktober zal uitkomen voor consoles en pc. Het spel krijgt volgens de makers geen dlc of microtransacties.

De Guardians of the Galaxy-game is een derdepersoons actiegame, gemaakt door Eidos Montreal. Dat is de studio die ook de recente Deus Ex- en Tomb Raider-games op zijn naam heeft staan. Er gingen al geruchten dat de studio aan een Guardians of the Galaxy-game zou werken, uitgever Square Enix heeft dat nu bevestigd. Spelers kruipen in de huid van personage Peter Quill, ofwel Star-Lord.

Tijdens de E3-presentatie Square Enix Presents werd er een aankondigingstrailer getoond en een video van elf minuten met gameplay. Ook is er een video online gezet waarin ontwikkelaars uitleg geven over het spel. Volgens een preview van Eurogamer gaat het om een pure singleplayergame, die geen dlc krijgt en ook geen microtransacties bevat. Dat in tegenstelling tot Marvel's Avengers, een andere Marvel-game die ook door Square Enix wordt uitgegeven.

Marvel's Guardians of the Galaxy verschijnt op 26 oktober. De game komt uit voor de PlayStation- en Xbox-consoles van de huidige en de vorige generatie en voor pc's. Er komt ook een Nintendo Switch-versie.