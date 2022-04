Titel Marvel's Guardians of the Galaxy Platform Windows, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One, Nintendo Switch Ontwikkelaar Eidos Montréal Uitgever Square Enix Releasedatum 28 oktober 2021

Ken je het gevoel dat je naar een film kijkt maar ‘er gewoon niet lekker in komt’? Welnu, Marvel’s Guardians of the Galaxy gaf een tegenovergestelde ervaring. Smaken verschillen natuurlijk, maar voor veel kijkers zal het niet langer dan Star-Lords iconische dansscène tijdens de openingcredits hebben geduurd voordat ze verliefd werden op de destijds nog nieuwe figuren in het Marvel Cinematic Universe. De goedlachse, zelfbenoemde ‘bad ass’ Peter Quill die er maar niet in slaagt ervoor te zorgen dat mensen hem Star-Lord gaan noemen, stal de show, maar ook Gamora, Drax the Destroyer, Rocket en Groot braken door bij het grote publiek. We zagen daarna natuurlijk de samenkomst van The Avengers en de Guardians voor Infinity War en Edgame, en ondertussen is de derde film over de Guardians zelf in de maak. Net als hun collega’s van The Avengers krijgen de helden dit jaar bovendien een eigen game, die net als Marvel’s The Avengers op de markt wordt gebracht door Square Enix.

De aankondiging van Guardians of the Galaxy, afgelopen juni, kwam enerzijds wel en anderzijds niet als een verrassing. Aan de ene kant was het volstrekt logisch dat de franchise een keer zou opduiken in een game. In 2020 gingen The Avengers ze al voor, dus dat dit in de pijplijn zat is niet vreemd. Marvel’s The Avengers was echter geen onverdeeld succes. De game kende best wat probleempjes, zoals het feit dat er te veel ‘opvulling’ in zat, in de vorm van inspiratieloze, inwisselbare missies. Daarnaast waren er technische problemen in zowel de stabiliteit van de game als de co-op. De game was nog steeds wel leuk, maar bleek lang niet de klapper die hij had kunnen zijn. In dat opzicht is de snelle komst van de Guardians enigszins verrassend. Toch moeten we aan de onderlinge connectie tussen beide games ook weer niet te veel waarde hechten. Uiteindelijk werken er andere mensen aan en verschillen de games behoorlijk van elkaar. Zo is The Avengers bedoeld voor co-op en kun je met verscheidene Avengers spelen, terwijl Guardians of the Galaxy een singleplayergame is waarin jij de rol van Star-Lord op je neemt en dus alleen over hem directe controle hebt in de gameplay.

Er is echter ook wel een heel duidelijke overeenkomst. Beide games zijn gebaseerd op een superheldenfranchise waarvan we de afgelopen jaren grote films hebben gezien. Deze games zijn echter gemaakt zonder de licentie om de gelijkenissen van de bekende acteurs te gebruiken. Dat was bij The Avengers al even wennen en dat zal bij Guardians of the Galaxy niet anders zijn. Het is niet moeilijk om te zien dat de ontwikkelaars de filmpersonages wel als uitgangspunt hebben gebruikt. De persoonlijkheden komen overeen en in de visuele stijl zijn zeker ook gelijkenissen te vinden. Maar het uiterlijk en stemgeluid van de Guardians zijn dus wel anders dan in de films.

Verlaten Nova Corps-basis

De game speelt zich enkele jaren na een verwoestende intergalactische oorlog af, en de gevolgen van die oorlog zijn nog steeds merkbaar. Te midden van dat herbouwende universum proberen de Guardians her en der wat geld te verdienen, maar dat gaat lang niet altijd zoals gepland. Sterker nog, het gaat op een gegeven moment zo mis dat Nova Corps, de galactische ordehandhavers, de Guardians een gigantische boete opleggen. Nadat zij het geld met pijn en moeite bij elkaar hebben geschraapt, bezoeken ze de Nova Corps-basis waar de Centurion die de boete heeft opgelegd zou moeten zijn. Daar aangekomen blijkt er iets niet in de haak. De basis oogt verlaten en dus gaan de Guardians op onderzoek uit. Na enige discussie, dat wel, want als het aan Rocket ligt, keren ze om en verlaten ze de basis: poging gedaan om de boete te betalen, maar er was niemand, pech! De overredingskracht van Star-Lord en de anderen wint, en daarmee begint onze speelsessie.

Hoewel, dat is niet helemaal correct. Voordat de Guardians de Nova Corps-basis bereiken, vliegen ze namelijk eerst in de Milano. Dit is het ruimteschip waar de Guardians mee reizen en dat zowel door Star-Lord als door Rocket wordt gezien als ‘zijn schip’. De Milano dient niet alleen om rond te reizen in de game, maar is ook een centrale hub waar spelers meer over de personages in het spel te weten kunnen komen. Door Star-Lord met Gamora, Drax, Rocket en Groot - voor zover dat gaat - te laten praten, kom je meer te weten over wat ze van de missie vinden en wat er verder rond ze speelt. Een leuke extra, zeker voor gamers die ervan houden wat meer achtergrond uit het verhaal te halen. Het zorgt bovendien voor wat extra kans op komische gesprekken, waar de game toch al bol van staat.