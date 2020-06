Capcom toont scifigame Pragmata die in 2022 uitkomt voor consoles en pc

Capcom heeft een trailer getoond van Pragmata, een nieuwe game die in 2022 uit moet komen. In de video is een man in een ruimtepak te zien op de verlaten straten van New York, die over bijzondere krachten lijkt te beschikken.

Capcom heeft nog geen details over Pragmata bekendgemaakt. Afgaande op de trailer lijkt de wereld corrupt te zijn geraakt. De speler beschikt over een apparaat waarmee een soort hologrammen zijn op te roepen, vermoedelijk om het verleden mee te bekijken.

Volgens een bericht op de Xbox-website is Pragmata een actie-avonturengame en wil Capcom de game een van zijn belangrijkste merken maken. Dat kan erop duiden dat de uitgever er een serie van wil maken. De game moet in 2022 verschijnen voor de PlayStation 5 en de Xbox Series X. Er komt een pc-versie uit via Steam.