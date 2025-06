Capcom toont trailer van Pragmata, game verschijnt in 2026

Pragmata, een nieuwe sci-fi-game van Capcom, verschijnt in 2026. Dat werd tijdens State of Play van PlayStation aangekondigd, waar ook een trailer van de game verscheen. Pragmata werd in 2020 al aangekondigd en moest in eerste instantie in 2022 verschijnen.

Pragmata draait om Hugh en Diana. Hugh is een astronaut die vast lijkt te zitten op een ruimtestation. Hij ontmoet per ongeluk Diana, een android in de vorm van een klein meisje. Samen vechten zij tegen robots op het ruimtestation, in de hoop een weg terug te vinden naar de aarde, schrijft PlayStation in een blog. Beide personages hebben hun eigen mogelijkheden. Het is aan de gamer om zowel Hugh als Diana aan te sturen. Dat gebeurt niet afwisselend; de gamer heeft over beide personages tegelijkertijd controle.

Capcom kondigde Pragmata al in 2020 aan. Destijds was het de bedoeling dat de game in 2022 op de markt zou komen. Een jaar later werd dat uitgesteld naar 2023. In 2023 maakte Capcom vervolgens bekend dat de ontwikkeling nog verder uitgesteld werd, omdat er meer tijd nodig was om van Pragmata 'het beste spel mogelijk' te maken. In een nieuwe trailer bood het bedrijf zijn excuses aan, maar een nieuwe releasedatum werd niet gedeeld.

Nu zegt Capcom dat de game in 2026 verschijnt. Een meer exacte datum is nog niet gedeeld. Pragmata verschijnt op PlayStation 5, Xbox Series X en S en pc.