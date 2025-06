Bloodstained: The Scarlet Engagement aangekondigd, game verschijnt in 2026

505 Games en ArtPlay hebben tijdens State of Play de volgende game in de Bloodstained-reeks aangekondigd. Het gaat om The Scarlet Engagement, die in 2026 verschijnt voor PlayStation 5, Xbox Series X en S en pc.

Bloodstained: The Scarlet Engagement gaat verder in de gothicwereld die al bekend is uit de vorige game in de reeks, Bloodstained: Ritual of the Night, zegt PlayStation in een blog. De 2.5d-side-scroller speelt zich in de zestiende eeuw af, in een periode waarin het Ethereal Castle en zijn demonische bewoners het land terroriseren. Spelers volgen de laatste hoop van de mensheid: Leonard, een Black Wolves-leerling, en Alexander, een ridder en de laatste overlevende van de White Stags. Zij moeten het kasteel infiltreren, krachtige artefacten verzamelen en Demon Lord Elias verslaan.

Spelers besturen één van de twee personages, terwijl de ander assisteert tijdens gevechten. Op elk moment kan tussen de twee worden gewisseld. Verder speelt het spel zich voornamelijk af in het kasteel, wat volgens PlayStation de grootste en meest dodelijke Bloodstained-kaart tot nu toe is.