Sony en IO Interactive tonen eerste trailer van James Bond-game 007 First Light

Sony en IO Interactive hebben de eerste trailer van de James Bond-game 007 First Light getoond. De ontwikkelaar geeft op 6 juni meer informatie over de game. IO Interactive maakte eind 2020 bekend aan de James Bond-game te werken.

De trailer toont beelden van een jongere versie van James Bond, wiens verleden door twee anderen wordt besproken. In de beschrijving van de trailer staat dat Bond in de game een 'jonge, vindingrijke en soms roekeloze nieuwe rekruut' is en dat spelers voor het eerst zijn oorsprongsverhaal kunnen ontdekken.

Verder toont de trailer beelden van Bond die verschillende wapens, voertuigen en gadgets gebruikt. Daarnaast wordt 009 in de trailer genoemd. In de trailer noemt een van de personages hem een 'meestermanipulator', wat erop zou kunnen duiden dat hij een slechterik is.

Ook zegt de ontwikkelaar dat de game in 2026 uitkomt voor PlayStation 5, Xbox Series X/S, Steam, de Epic Games Store en de Nintendo Switch 2. De exacte datum is nog niet bekend.

Update, 13:10 - IO Interactive heeft ook op zijn eigen website een artikel gepubliceerd over de game. Daarin is meer te lezen over onder andere de setting en de personages van het spel.