Lies of P: Overture-dlc vanaf nu beschikbaar voor Steam, PlayStation en Xbox

Uitgever Neowiz en ontwikkelaar Round8 Studio's hebben Lies of P: Overture uitgebracht. Het betreft een dlc-uitbreiding met prequelcontent voor de Soulslike-game Lies of P uit 2023. De uitbreiding kost dertig euro en is beschikbaar voor Steam, PlayStation, Xbox Series-consoles.

Op de website van de dlc staat te lezen dat spelers opnieuw in de huid van Pinokkio kruipen en via een mysterieus artefact naar een eerdere tijdsperiode van de stad Krat worden geteleporteerd. De keuzes die een speler maakt, zullen naar verluidt invloed hebben op het verleden en de huidige tijd in de spelwereld. Het hoofdpersonage zal ook de Legendary Stalker vergezellen in haar queeste. Spelers krijgen dankzij de dlc meer over dit personage te weten.

De ontwikkelaar heeft ook nieuwe wapens aan de uitbreiding toegevoegd. Spelers zullen ook nieuwe wapencombinaties en vechtstijlen kunnen ontwikkelen. Dankzij een recente update zijn er ook nieuwe moeilijkheidsgraden en boss battle modi aan de game toegevoegd.