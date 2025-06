Remaster van Final Fantasy Tactics verschijnt op 30 september

Final Fantasy Tactics wordt na achtentwintig jaar opnieuw uitgebracht. De game verschijnt op 30 september onder de naam Final Fantasy Tactics − The Ivalice Chronicles. Spelers krijgen daarmee zowel de verbeterde editie als de klassieke variant.

De nieuwe verbeterde versie voegt gesproken dialoog toe aan het spel, in plaats van alleen de uitgeschreven versie uit het origineel, schrijft PlayStation op zijn website. Ook zijn de gebruikersinterface en graphics verbeterd, en is er een nieuwe moeilijkheidsgraad genaamd 'Squire' toegevoegd voor nieuwe spelers. Tot slot worden uitgebreide toevoegingen en aanpassingen aan het verhaal beloofd. Daarnaast is het mogelijk om de klassieke versie van de game te spelen, die vrijwel hetzelfde blijft. Wel zijn er een paar nieuwe opties toegevoegd, zoals automatisch opslaan.

Final Fantasy Tactics speelt zich af in het koninkrijk Ivalice. In het spel vindt een burgeroorlog plaats, gestart tussen twee kandidaten die het land kunnen regeren tot de tweejarige prins meerderjarig is. De speler volgt Ramza en Delita, die door de oorlog moeten navigeren.

Final Fantasy Tactics - The Ivalice Chronicles verschijnt op 30 september op PlayStation 4 en 5, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2, Xbox Series X en S, pc en Steam.