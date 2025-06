Astro Bot krijgt volgende maand vijf gratis nieuwe speedrunlevels

Team Asobi brengt volgende maand vijf nieuwe levels uit voor Astro Bot. Het gaat om speedrunlevels in de Vicious Void Galaxy die gratis te spelen zijn. In de dlc gebruiken spelers opnieuw unieke gadgets.

De ontwikkelaar van Astro Bot zegt dat tijdens Sony's State of Play-presentatie. Op 10 juli komen er vijf nieuwe levels bij in de game als onderdeel van de eerder aangekondigde dlc. Astro Bot kreeg eerder dit jaar een update die bestond uit een nieuw gebied met meerdere levels, waarin spelers ook nieuwe Astrobots konden verzamelen door sneller te spelen. Die dlc bestond al uit vijf levels, maar dat worden er nog vijf extra. Astro Bot krijgt daarmee in totaal negentig levels.

Vier van de vijf levels hebben al een naam. Dat zijn Twin-Frog Trouble, Suck It Up, Handhold Havoc en High Inflation. Dat zijn verwijzingen naar de gadgets waarmee Astro Bot kan bewegen door de levels, zoals twee bokshandschoenen in de vorm van kikkers en een opblaasbare koeienballon.

Team Asobi hint ernaar dat er aan het eind van het spel 'iets heel cools' komt. Ook kunnen spelers nieuwe, unieke Astrobots verzamelen aan het eind van de levels.

Astro Bot is een volwaardige versie van Astro's Playroom, een techdemo van de originele PS5 die vooral veel gebruikmaakt van de functies van de DualSense-controller. Tweakers publiceerde vorig jaar een review van het spel. Sindsdien heeft Astro Bot meerdere nieuwe levels, robots en andere dlc gekregen, die allemaal gratis waren.