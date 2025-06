Horrorgame Silent Hill f verschijnt op 25 september

Konami heeft tijdens State of Play aangekondigd dat Silent Hill f op 25 september verschijnt. Het spel speelt zich af in Japan in de jaren zestig. Het spel verschijnt op PlayStation 5, Xbox Series X en S en pc. Het spel is al te reserveren en is vanaf tachtig euro te koop.

Silent Hill f volgt de middelbare scholier Shimizu Hinako, die in het dorp Ebisugaoka woont. Wanneer haar dorp plotseling wordt bedekt door een dichte mist, wordt het gebied levensgevaarlijk. Er bloeien vreemde rode bloemen en Hinako wordt achtervolgd door angstaanjagende poppen die haar proberen te vermoorden. Het is aan de speler om met Hinako puzzels op te lossen en vijanden te verslaan, zodat ze in leven blijft.

De game werd al in 2022 aangekondigd. Het verhaal is geschreven door de bekende Japanse auteur Ryukishi07, ook bekend van de When They Cry-serie. Silent Hill f staat verder los van de andere Silent Hill-games.